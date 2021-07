Los integrantes del Frente Con Vos, la principal alianza opositora, se juntaron ayer en la tarde, pero, en esencia, hubo una charla informativa del diputado nacional Marcelo Orrego, quien contó que se había reunido con las máximas autoridades de la mesa nacional de Juntos por el Cambio, quienes le brindaron su respaldo en la conformación de un frente programático de cara a las elecciones legislativas. Sin embargo, en el encuentro en la sede local, no se definió nada de dialogar con los miembros de Consenso Ischigualasto, los que habían pedido por la unidad de la oposición, cuando quedan 11 días para sellar alianzas. Inclusive, el presidente de la UCR nacional, Alfredo Cornejo, había indicado en Radio Sarmiento que "la mejor estrategia" era meter a todos los opositores en la misma coalición para competir con el Frente de Todos.

Orrego expresó que había mantenido un encuentro el jueves con la presidente del Pro, Patricia Bullrich; el del radicalismo, Cornejo, y el de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, entre otros. El líder del Frente Con Vos, que se denominará Juntos por el Cambio, señaló que los referentes nacionales le manifestaron el apoyo para armar un frente "con coherencia", que esté "pensado en los argentinos para defender las instituciones, las autonomías provinciales y el federalismo". El diputado trasladó el mensaje a sus socios locales, entre los que asistieron Enzo Cornejo, del Pro; Antonio Falcón, de la UCR; el bloquista Enrique Conti, y los intendentes de Rivadavia y Santa Lucía, Fabián Martín y Juan José Orrego respectivamente. Sin embargo, no se habló, por lo que no hubo definiciones, sobre entablar algún diálogo con Consenso Ischigualasto, cuyos miembros tienen sensaciones encontradas, dado que algunos ya no quieren saber nada con el Frente Con Vos por el destrato, como la Cruzada, y otros aún no cierran la puerta, como ADN. Tampoco se mencionó si habrá o no internas.