En la conferencia de prensa que se realizó ayer, en el que el decano de la facultad de Ciencias Exactas, Rodolfo Bloch, confirmó que se baja de la pelea por el Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), surgieron críticas hacia el actual titular de la casa de altos estudio, Oscar Nasisi. Bloch comunicó que no será de la partida electoral, que irá por un periodo más en Exactas y que se suma al espacio que llevará como candidata a rectora a Mónica Coca, junto al actual decano de Ingeniería, Tadeo Berenguer, que irá por la vicerrectoría. Si bien los dos primeros fueron cautos al hablar de Nasisi, fue el ingeniero quien tiró munición gruesa a la actual gestión al manifestar que en la UNSJ hay un "unicato, en el cual se cometen errores y no existe la suficiente consulta".

Sobre los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de declinar su postulación por el rectorado, Bloch manifestó que, de haber ido separados, "se divide un voto que de otra manera podía ser común" y esa situación "hubiera mejorado las condiciones de otros espacios de poder llegar a la conducción". Además, destacó que la movida "es un gesto que queremos brindar a la comunidad universitaria para demostrar que hay un compromisos en pos de las instituciones y del bien común y que estos están por encima de las aspiraciones personales". Por otro lado, la prensa le consultó sobre Nasisi, quien hace días manifestó que "he visto candidatos pero no he visto proyectos de Universidad, lo que me motiva a pensar que hay que buscar otra alternativa", en clara señal contra las postulaciones de Coca y compañía. Ante las críticas, Bloch respondió que "preferimos hablar de nuestra propuesta y no de lo que hacen o dejan de hacer los otros candidatos".

Coca también fue consultada sobre los dichos y su relación con Nasisi. Si bien la actual vicerrectora fue cauta al manifestar que "con el rector estamos llevando una excelente relación institucional, cada uno tiene áreas de trabajo y en ningún momento voy a desconocer la investidura del rector", si indicó han existido "proyectos individuales y personales, que han llevado a invisibilizar la Universidad".

Por su parte, Berenguer fue directo contra el rector al manifestar que "soy decano de facultad y nuestra universidad no tiene el sentimiento de integración. Debemos ir a un proyecto de gestión compartida y no lo que ahora estamos viendo, un unicato en el cual se cometen errores y no existe la suficiente consulta".

Este medio intentó hablar con Nasisi sobre las críticas, pero el rector no atendió los llamados.

El espacio que se presentó ayer se terminó de consolidar en los últimos días. Al principio, en la negociación participaba el decano de Arquitectura, Roberto "el duro" Gómez, quien finalmente, según indicaron fuentes calificadas, decidió no competir dentro del armado. Un reflejo de ello es que ayer el arquitecto no fue de la partida y algunos especulan que está entablando conversaciones para integrar un espacio con Nasisi y el actual candidato a Rector, Jorge Cocinero.

Las elecciones en la UNSJ serán el 10 de junio y plazo final para la presentación de listas cierra el 18 de mayo. Hasta el momento, además de Coca y Cocinero, los anotados al máximo cargo son: Roberto Gómez, la decana de la Facultad de Filosofía, Rosa Garbarino; y Emilio Fernández, exministro de Gobierno de Gioja.



Otro paso al costado



Con el de ayer, es el segundo paso al costado que da Bloch en su lucha por el Rectorado. Ya ocurrió en 2016, cuando llegó a un acuerdo con Nasisi para que este pueda tener el camino liberado y competir por un segundo mandato. Así, Bloch esperaba que el rector le dé su apoyo para estas elecciones, pero la venia no llegó.