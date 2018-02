Negociación. Los sindicalistas de UDAP, UDA y AMET discutirán con los ministros de Hacienda y de Educación los números del aumento salarial. Insisten en el rechazo al 15 por ciento.

Con el horizonte en la paritaria del viernes 16 de este mes, los referentes de los sindicatos docentes se sentarán a negociar con un punto definido: el rechazo a un aumento salarial del 15 por ciento, ya que lo consideran insuficiente. Los alfiles uñaquistas no quieren hablar de números y reiteraron que dicho porcentaje es un marco de referencia, ya que es el cálculo de la inflación para este año que sacó la administración macrista, que apuesta a que se aplique en los incrementos de sueldos. En los gremios apuestan a que también se aplique la cláusula gatillo que sirva de compensación en el caso de que la suba de precios esté por encima del acuerdo salarial y el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, ya había dado una señal de que se instrumentará cuando adelantó que "no estamos pensando en no usarla".



El titular de la cartera educativa, Felipe De los Ríos, anunció ayer la fecha de discusión salarial con los gremios, quienes ya estaban notificados que se llevará a cabo a partir de las 18. El resultado del encuentro es clave, ya que marca la pauta de la suba de sueldos en el resto de los gremios estatales. Así, el viernes 16, el Ejecutivo lanzará su primera oferta y comenzará la discusión con los representantes de UDAP, UDA y AMET. Si bien todos los protagonistas son cuidados en tirar ninguna cifra, lo cierto es que el 15 por ciento que planteó el Gobierno nacional no es para nada bien visto por el sector sindical. Es que señalan que la administración macrista viene escapándole a las estimaciones y los niveles de inflación son superiores a lo que se anuncia.



Gattoni señaló ayer que "vamos a la paritaria sin ningún porcentaje preconceptuado", mientras que De los Ríos indicó que "como siempre, hay una excelente predisposición del ámbito del Ejecutivo y del gremial para encontrar puntos de acuerdo a lo que se propone y a lo que se contrapropone. En los dos años de gestión, siempre hemos llegado a un diálogo que hace posible el inicio del ciclo lectivo sin problemas".



Luis Lucero, de UDAP, el gremio de más peso porque tiene la mayor cantidad de afiliados, había manifestado que "de ninguna manera podemos fijar como parámetro lo que está marcando la Nación" y que "sin dudas, el 15 por ciento lo rechazamos". Roberto Rosa, de UDA, aseguró que "hay que ver qué está dispuesto a ofrecer el Gobierno" y que el porcentaje que viene sonando "es totalmente insuficiente y que nuestra aspiración es tener una paritaria con cláusula gatillo". En cuanto a Daniel Quiroga, de AMET, también destacó su negativa a un aumento de ese estilo, ya que remarcó que "por supuesto va a ser más del 15 por ciento".



Como la Nación sigue firme en su postura de no llevar adelante una paritaria a nivel nacional, ya que en el macrismo señalan que no les pagan sueldos a los maestros, en el escenario local se dispararán las propuestas y contrapropuestas. Así, el sueldo del cargo testigo se actualiza anualmente y se calcula en base al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que hoy está en 9.500 pesos, más un 20 por ciento. En el sector sindical sí hay incertidumbre sobre el nuevo monto que tendrá el Incentivo Docente, un fondo que envía la administración central y que hoy se encuentra en 1.200 pesos.



Antecedente



El año pasado, el Gobierno les otorgó a los docentes un aumento del 22 por ciento en dos tramos: un 14 por ciento desde marzo y un 8 por ciento desde septiembre. Además, aumentó ítems que componen el recibo del maestro como el A56 y el E66.