Luego de que, el bloque del Frente de Todos del Concejo Deliberante de Rivadavia presentara un pedido de informe al intendente Fabián Martín para que dé cuenta del "detalle de gastos realizados en el evento de público y notorio conocimiento (agasajo a los docentes del departamento)", un concejal departamental de Juntos por el Cambio confirmó que el costo del festejo estuvo a cargo del municipio.

"Me llama la atención las dudas del concejal Vázquez -quien dio a conocer el pedido de informe-, porque en general todos estos gastos están dentro del presupuesto ya presentado y normalmente se derivan algunas partidas que no han sido gastadas en otras cuestiones hacia otras, pero dentro del mismo presupuesto", indicó el concejal de JxC Juan José Dubos en diálogo con el programa Demasiada Información, de Radio Sarmiento.

Y agregó: "No entiendo por qué se cuestiona tanto el festejo. En realidad, sí entiendo. Nosotros, desde Juntos por el Cambio somos un color político que defiende y está siempre tratando de ayudar a todo lo que tiene que ver con la educación, que entendemos que es lo que va a sacar adelante al país. Y este fue un reconocimiento a los docentes, después de dos años que no se les hacía, por el tema de la pandemia. Tiempo en que ellos han tenido que hacer un esfuerzo extra para tratar de nivelar los conocimientos de los chicos. Creemos que es un reconocimiento importante y así fue recibido por la gente".

En cuanto al presupuesto utilizado, indicó que, "no sabría decirle cuánto costó la fiesta. Ahora con el pedido de informe de la oposición seguramente lo vamos a mostrar. No es algo que se pueda ni que haya que ocultar. Nosotros no tenemos nada que ocultar. Yo no estoy en contra de los pedidos de informe, sí estoy en contra de que no se respondan. Nos han hecho muchos pedidos de informe y se han respondido".

Cabe recordar que el planteo lo dio a conocer el edil bloquista Walter Vázquez, quien dijo que "no tenemos problema que festeje, pero queremos saber cuánto costó y de dónde salieron los fondos". Según expresó Vázquez, Martín "viene presentando ajustes presupuestarios porque no tiene fondos y vemos que hacen este evento con recursos del municipio y con presencia de representantes de su espacio".