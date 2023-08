Finalmente, cerró la inscripción del último Consejo de la Magistratura para ocupar alguna de las 14 vacantes en el Poder Judicial. Ahora, el proceso indica que del 1 al 5 de septiembre se abrirá el período para la realización de impugnaciones. Los consejeros deberán entrevistar a los postulantes para, luego, armar las ternas, las que serán elevadas a la Cámara de Diputados para la designación final de los magistrados.

En total 340 profesionales se inscribieron para ocupar alguna de las vacantes.

Con el llamado se busca la cobertura de 14 cargos judiciales: uno de juez de Cámara Civil, uno para el Tribunal de Impugnación, uno de Ejecución Penal, uno de Paz de Capital y cuatro de primera instancia penal, más uno para Fiscalía de primera instancia y tres defensores Oficiales, además de un fiscal y un asesor Oficial para la Segunda Circunscripción Judicial con sede en Jáchal. No es lo único, ya que la Legislatura debe aceptar la renuncia del presidente del Tribunal de Cuentas, Isaac Abecasis, cuyo reemplazante surge a propuesta del Ejecutivo. Tanto en los puestos judiciales como el del organismo de control del gasto, la designación final sale de la Cámara de Diputados, en la que el uñaquismo hoy tiene mayoría, que también la tendrá en el próximo período.

La semana pasa se generó polémica entre el vicegobernador electo Fabián Martín quien salió a reclamar que las designaciones se den después del 10 de diciembre y generó críticas del actual vice, Roberto Gattoni, y el mismo gobernador Uñac.

"El gobierno de Uñac está en retirada y no puede tomar decisiones unilaterales en la elección de jueces y fiscales porque creemos que la Justicia tiene que ser independiente. Los órganos de control y, especialmente, la Justicia no pueden ser politizados. Hay que desintoxicar de política a la Justicia", dijo el intendente de Rivadavia en Radio Sarmiento. Además, agregó que "se habla de nombres con los que corremos el riesgo de que se politicen estos organismos y no me parece que sea positivo", sin dar detalles. Por eso, expresó que "lo óptimo sería que (las designaciones) fueran por acuerdo o dejarlas para después del 10 de diciembre".

Uñac dijo ayer que se trata de "un gobierno electo selectivo" e hizo referencia a la no participación en la reunión de paritarias, pero si querer hacerlo en la designación de funcionarios judiciales.