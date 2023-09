El ministro de Economía de la Nación y candidato a Presidente, Sergio Massa, anunció la elevación del piso de Ganancias y de esa manera impactará a en miles de sanjuaninos que estaban incluidos en esa medida. En este sentido, durante una entrevista a la ministra de Hacienda, Marisa López, en el programa A Todo o Nada, que se emite por Radio Sarmiento, habló sobre algunos detalles.

La funcionaria confirmó que de 3.700 salarios estatales que actualmente pagan Impuesto a las Ganancias, en octubre, sólo quedarán 25. "Va a haber un impacto negativo en la recaudación pero no puedo dejar de mirar el beneficio para los trabajadores", enfatizó López.

Del mismo modo, destacó que el gobernador y demás funcionarios son algunos de los cargos involucrados en esta medida anunciada por Nación y que se tratará en el Congreso.

Posteriormente aseguró que los mayores ingresos que tiene Gobierno proviene de Ganancias y del IVA. Pero que esa eliminación del impuesto para algunos sueldos, "se amortizará con el consumo de las personas".

Inflación y paritaria estatal

"Esta clausula quedó definida en el mes de marzo y que fue difícil de transmitir pero lo dijimos en ese momento, que los salarios iban a estar 5% por encima de la inflación y nos tocó aplicarla justo este mes".

"Nosotros cuando calculamos esto tuvimos como objetivo mantener el equilibrio fiscal".

Gasto público y transición

"No hablamos de reducción. Hay obras que no se van a iniciar, por ejemplo. No se harán nuevas licitaciones pero sí se cumplirán con todas las obras que hay en ejecución".

"Sobre la FNS. Es una organización que se hacía con mucho tiempo de anticipación pero nosotros no lo hemos previsto en el Presupuesto 2023 y dependerá de la transición. No sé si será algún compromiso asumido entre gobierno actual y saliente. Puede que lo incorporen al presupuesto 2024".

"Tenemos la gran responsabilidad de entregar nuestras cuentas ordenadas".

Deuda de Nación

"Actualmente de 8.000 millones de pesos, tenemos 4.700 millones de pesos exigibles de la deuda que tiene Nación con la Provincia con respecto a obras viales y vivienda, por ejemplo".