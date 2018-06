Mediante un comunicado, el titular del Colegio de Arquitectos de San Juan, Guillermo Fernández, explicó que el Foro de Abogados ha llamado a una convocatoria para presentar proyectos para la remodelación de las instalaciones de la institución que nuclea a los letrados.

En diálogo con DIARIO DE CUYO, Fernández dijo que "defendemos los honorarios mínimos éticos sugeridos de un proyecto cualquiera". Además explicó que en un principio se intentó llamar a concurso pero desde Foro optaron por llamar a convocatoria.

"Nosotros le pedimos a los profesionales que no participen porque no están dadas las condiciones legales. Que tengan cuidado", manifestó Fernández. Además dijo que buscar de esa manera al profesional más barato "es lo menos ético que existe".

En el comunicado, remarcan que la convocatoria no establece "criterios de evaluación y modo de selección de trabajos" por lo que piden a los arquitectos que no participen, ya que no está auspiciado por FADEA y el CASJ.