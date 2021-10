El vocal del Tribunal de Cuentas, Enrique Conti, salió al cruce de las declaraciones de Marcelo Arancibia. El candidato de Consenso Ischigualasto realizó una presentación en la Cámara de Diputados después que Conti participara de un acto con referentes del Frente Juntos por el Cambio.

El exministro de Hacienda (en la época de la Alianza) se refirió a Arancibia y disparó: "Tiene problemas personales conmigo". En este sentido, se retrotrajo a la época en la que era intendente de la Capital y el segundo concejal.

“Él era concejal y decía que yo era socio de Barrick. Al día de hoy yo sigo en política y nunca me pudo probar ninguna vinculación con la empresa. No sé cuál es la animosidad que tiene contra mí”, dijo en diálogo con el programa Demasiada Información, de Radio Sarmiento.

Respecto a las fotos que se difundieron sobre el acto en cuestión, dijo que se trató de una reunión técnica por el tema de la sequía y no una partidaria.

“Yo fui invitado por Roberto Basualdo, como exministro de Economía, a una charla con productores por el tema de la sequía. Si me pregunta si hubo arenga política, no la hubo. Uno fue como oyente y no como dirigente”, manifestó. “Uno no es un monje de Clausura o un muerto civil, puede hablar de cosas que no tengan que ver con el Tribunal”, agregó.