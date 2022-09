El planteo que hicieron los ediles del Frente de Todos (FdT) para conocer los recursos que se destinaron para el agasajo a docentes en Rivadavia generó un fuerte debate en la sesión de ayer del Concejo Deliberante. Los cuestionamientos llegaron de la mano de Juntos por el Cambio (JxC), que tiene mayoría, a través del presidente Juan Cruz Córdoba. La mano derecha del intendente Fabián Martín confirmó que los fondos provinieron de las arcas comunales y sugirió que se trataron de recursos que tendrían que haber sido destinados a obra. En el cierre del debate, Córdoba indicó que "cada uno de estos eventos implican erogaciones y son dineros que no van destinados a obras. Creo que eso es lo que fundamentalmente inquieta a todos". Además, sostuvo que "todos entendemos que este festejo implica un gasto y que ese dinero, que va destinado a ese gasto, no se puede destinar a otro, que probablemente sea muy importante". Así, dejó entrever que la comuna que comanda JxC podría haber evitado el gasto y girar la partida a cubrir necesidades del departamento. Según las estimaciones que había hecho y reiteró en la sesión el concejal bloquista del FdT, Walter Vázquez, hubo un desembolso de unos 20 millones de pesos por las 2.000 personas que fueron agasajadas.

El pedido de informe de la oposición fue aprobado por el Concejo Deliberante, por lo que será girado al Ejecutivo, el que deberá dar una respuesta. Según el texto del planteo, el jefe comunal tiene 72 horas para dar cuenta del requerimiento de los ediles, pero la Carta Orgánica municipal no establece un plazo para que él responda. La movida de los concejales del FdT, sobre los gastos por el agasajo a los docentes, no cayó bien en JxC. El frente realizó un contraataque con sus representantes en la Cámara de Diputados, quienes presentaron un pedido de informe para que el Ejecutivo dé a conocer los montos de las contrataciones de eventos deportivos nacionales e internacionales.

Si bien en la sesión de ayer se trataron diferentes temas, el pedido de informe del bloque FdT fue el que disparó los cruces entre oficialismo y oposición. Quienes fundamentaron el planteo fueron los ediles Leonardo Lorenzo, del Partido Justicialista, y Vázquez, del bloquismo. Desde el sector de JxC, los que respondieron con dureza fueron Juan José Dubos, José Atencio y el presidente del cuerpo, Juan Cruz Córdoba. Llamativamente, los tres referentes se mostraron sorprendidos por la presencia de la prensa al punto que dedicaron gran parte de su discurso a cuestionar la tarea periodística, incluso, con frase graves sobre la libertad de expresión (ver recuadro).

Tanto Lorenzo como Vázquez indicaron que no están en desacuerdo con la fiesta a los docentes, pero que les llamó la atención que el Ejecutivo municipal señale en expedientes presentados al Concejo que no cuenta con recursos, mientras que, por otro lado, sí destina, en principio, millones para un agasajo. Por lo que apuntan a conocer de dónde salieron los recursos, el monto total y qué empresa se contrató.

Dubos dijo "duele que se cuestione el reconocimiento a los docentes". Atencio, por su parte, indicó que "los gastos se hacen desde el municipio, pero ustedes están buscando algo que no corresponde y que está de más". A su vez, Córdoba sostuvo que, como otros eventos, "implican erogaciones y esas erogaciones son dineros que no van destinados a obras".

Libertad de prensa

Además de Dubos y Atencio, Córdoba se quejó de que "los medios toman algunas noticias y otras no" y que, "salvo las que el intendente y su cuerpo de prensa puedan tratar con los medios, al Concejo no le toman muchas noticias importantes". Además, dijo que "la libertad de prensa y la libertad de opinión dependen de muchas cosas y lamentablemente en provincias chicas y pobres como San Juan, la libertad de prensa total no existe y tampoco la libertad total de opinión". Se ve que el titular del Concejo no está atento a los medios, los que le han dado cobertura a las distintas posturas de JxC.