Luego de que la Junta Electoral del PRO rechazara una presentación de la lista opositora y que tal decisión tuviera el respaldo judicial, el diputado Enzo Cornejo quedó proclamado como la máxima autoridad del macrismo en San Juan. El legislador reemplazó a Eduardo Cáceres en la conducción y, según confirmó, su objetivo al mando de la fuerza es continuar dentro del frente que lidera Marcelo Orrego, y aportar candidatos para las elecciones legislativas de 2021 y postulantes a intendentes para los 19 departamentos en 2023. Además, sostuvo que convocará a aquellos macristas que están distanciados, incluido su rival Fernando Patinella. Por otro lado, resaltó que la crisis sanitaria que atraviesa el país permitió dejar de lado las diferencias políticas entre sectores encontrados, tanto en San Juan como a nivel nacional.

La consagración de Cornejo al frente del PRO local se terminó de confirmar el jueves. Ese día, la Cámara Nacional Electoral resolvió rechazar el planteo que había hecho Patinella, contendiente en la interna por la lista "Renovación", quien intentaba dar vuelta el fallo que había dictado el juez federal con competencia electoral, Miguel Gálvez. El magistrado le había negado una apelación porque entendió que la Junta Electoral del PRO no se había equivocado al dejarlo afuera de la interna, ya que había presentado una lista incompleta. Así, tras el rechazo local, Patinella presentó un recurso de queja ante la instancia nacional. Los camaristas consideraron inadmisible el planteo y dieron por cerrado el tema. Igualmente, desde la Justicia Federal con asiento en San Juan ya habían considerado a Cornejo como autoridad partidaria electa. Como se había resuelto avalar la decisión de la Junta de dejar afuera a una de las dos listas que estaban en competencia, el Código Electoral establece que no es necesario que se realice el comicio y así quedó proclamado Cornejo. Fuera de eso, las autoridades partidarias ya habían definido no hacer la elección por la crisis sanitaria del coronavirus.

El PRO en San Juan se alió a Producción de Trabajo, el principal partido opositor, y consiguió espacios, al igual que los cargos nacionales con sede en la provincia por el triunfo del macrismo en 2015. Pero tras la derrota del año pasado, el partido enfrentará un duro proceso para tratar de sostenerse. En esos cuatro años, hubo duras críticas a la gestión de Cáceres por, entre otros puntos, haber cerrado el partido para sus amigos. Cornejo, quien fue su ladero, lo defendió y dijo que "cuando se habla de un partido cerrado, se habla de una situación equivocada" porque desde el PRO "pudimos representar todos los organismos nacionales en la provincia". Además, resaltó que "estamos muy orgullosos de dirigentes que pudieran conducir exitosamente los organismos nacionales en toda la provincia".

Sobre el futuro de la fuerza, Cornejo dijo que "el objetivo es fortalecer el espacio que venimos acompañando en el frente electoral, donde hay un liderazgo natural de Marcelo Orrego". Además, dijo que "buscaremos fortalecerlo trabajando en brindar 19 candidatos a intendentes en las elecciones de 2023". También afirmó que para los comicios legislativos del año que viene, "el PRO va a tener su candidato". Pese a sus aspiraciones, deberá dialogar con un Orrego fuerte tras las elecciones de 2019.

Ante la consulta, no quiso plantear diferencias con su antecesor, aunque sí resaltó que él es "respetuoso de las críticas puertas adentro".



Espacios

Tras las elecciones 2019, los puestos más relevantes que tiene el Pro son el de diputado nacional, en poder de Eduardo Cáceres hasta 2021; el de legislador provincial, en manos de Cornejo, y un puñado de concejalías. Hay funcionarios en cargos nacionales con asiento en San Juan que han ido dejando sus puestos.

Afiliados

4.500

Es la cantidad de militantes registrados que tiene el PRO en San Juan, de acuerdo a los datos que refleja la Cámara Nacional Electoral.

Cornejo x 3

Gestión

"Veo la política desde lo territorial y desde el contacto de la gente. No desde una mesa de café y un micrófono. Con esta interna recorrí los 19 departamentos y hay personas que nunca salieron a la luz y que realmente son dirigentes departamentales".

Convocatoria

"Nunca tuve una palabra en contra de las personas de la otra lista. Tanto Patinella, como Hugo Ramírez y Federica Mariconda, que ahora está en otro espacio, tienen las puertas abiertas. Vamos a convocar a todos los que forman la familia del PRO".

Contacto con Bullrich

"Tuve un contacto con la presidente del PRO nacional. Una vez que termine esta situación, está prevista una reunión con todo los presidentes. Con Patricia Bullrich hablamos de generar los mejores dirigentes para presentar en las elecciones de 2021".