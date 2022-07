Cuando el pasado 30 de junio cerró el plazo para que privados presentaran proyectos para acceder al segundo programa de incentivo a la inversión a través de créditos fiscales, en la gestión uñaquista mantenían la expectativa de que la cantidad de interesados cubriera los 2.000 millones de pesos que estaban disponibles. Al final, hubo sorpresa porque los anotados fueron 87 en total y el número superó lo previsto. Incluso, fue más del doble de lo que se estimaba. Así, el monto original para el programa quedó corto. Ante ese escenario, el gobernador Sergio Uñac tomó la decisión de aumentar el cupo 1.400 millones de pesos más, por lo que se pasó a 3.400 millones de pesos en créditos fiscales en total, con el objetivo de cubrir todas las necesidades para poder invertir de los privados. Así, como el programa establece que debe haber un desembolso del sector privado para poner en marcha el proyecto (Ver claves), el monto total estimado que será volcado en la economía local alcanzará los 7.000 millones de pesos. La inversión será clave, ya que el principal incentivo para acceder al beneficio es la mano de obra, por lo que se estima que se crearán 800 puestos de trabajo en los próximos dos años.

De la totalidad de proyectos, la mayoría, un 25 por ciento, son iniciativas que corresponden al sector industrial, como ampliaciones de planta o aumento de la productividad, mientras que, en segundo lugar, se encuentra el sector de Comercio y Servicios, con 22,9 por ciento y, luego, eficiencia hídrica y eficiencia energética, con 17,2 por ciento.

El esfuerzo de la administración uñaquista no es menor, ya que, de acuerdo al programa de incentivo a través de créditos fiscales, la provincia deja de percibir recursos en pos de incrementar la economía, con la puesta en marcha de nuevos proyectos productivos que tiendan a la compra de bienes locales y a la generación de puesto de trabajo. Es que, los créditos fiscales son documentos que entrega el Estado al inversor para que este pague impuestos que pueda generar con la puesta en marcha del proyecto. En el caso de que se trate de una empresa que ya está en funcionamiento, también puede utilizar ese documento para cancelar obligaciones con el fisco. De acuerdo al programa, se pueden pagar todos los impuestos provinciales: Ingresos Brutos, Automotor, Inmobiliario y Sellos. Además, si no existen deudas a cancelar, el privado tiene la posibilidad de comercializar el crédito fiscal, por lo que puede hacerse de recursos genuinos si lo vende a alguien que sí tenga una deuda con Rentas. Este último no lo puede vender y debe utilizarlo sí o sí para pagar impuestos.

Sobre el programa, Fabián Ejarque, director de la Agencia San Juan Desarrollo de Inversiones, recordó que el objetivo es "contribuir a mitigar el impacto de la pandemia sobre la producción, promoviendo nuevas inversiones" (Ver recuadro). En esa línea, indicó que, actualmente, "los proyectos se están evaluando y, en unos 15 días, estarán los resultados". Además, dijo que, a diferencia del proceso anterior, donde se entregaron 1.000 millones de pesos en créditos fiscales, "la comisión realiza una evaluación y, si es necesario, solicitamos que efectúen cambios para que los proyectos sean factibles y se hagan", por lo que estiman que todos tendrán el OK.

La gestión uñaquista decidió lanzar un segundo programa de créditos fiscales por el buen resultado que tuvo la primera iniciativa, en la que 54 empresas se vieron beneficiadas, de las cuales, 16 fueron nuevas compañías.

Claves del proyecto

Iniciativa

Es el segundo proyecto de créditos fiscales que puso en marcha la gestión uñaquista. El anterior se lanzó en 2018 y tuvo una inversión del estado de 1.000 millones de pesos, los que fueron distribuidos en 54 empresas, de las cuales, 16 fueron nuevas firmas.

Mixto

De la totalidad de anotados, 27 optaron por solicitar el beneficio fiscal en forma mixta, combinando la modalidad subsidio y la modalidad crédito reintegrable, respetando los topes máximos establecidos para cada una de las opciones.

Subsidio

Entre las posibilidades para acceder a los créditos fiscales figuran subsidios por un monto máximo de hasta 30 millones de pesos por proyecto. La mayor cantidad de empresas apostó por esta modalidad. De las 87 totales, 59 solicitaron subsidios.

Sectores

Los proyectos presentados son variados y corresponden a sectores como agricultura, Tic"s, turismo, salud, ganadería, industria, comercio y servicios, eficiencia hídrica y eficiencia energética. Los tres últimos fueron los que más proyectos se presentaron.

Crédito Reintegrable

El máximo a financiar a través de esta modalidad fue de 60 millones de pesos. A diferencia del proceso anterior, el monto se debe devolver en hasta 48 cuotas, con una tasa de interés establecida a través de la Secretaría de Hacienda.

Aporte privado

El proyecto de inversión debió incluir un aporte o contrapartida inicial del 20 por ciento del proyecto de inversión y un cronograma de avance de inversiones programadas, divididas en etapas, que serán controladas previa liberación progresiva del beneficio fiscal.

Comité y evaluación

Los proyectos son evaluados por un comité que analiza la prefactibilidad legal y fiscal de las propuestas. También se desarrolla un análisis técnico, económico - financiero y ambiental del proyecto de inversión, incluyendo la creación de mano de obra; la compra de insumos locales y el impacto ambiental.

Aumento

70 por ciento se decidió aumentar la línea de créditos fiscales, al pasar de los 2.000 millones de pesos iniciales a los 3.400 millones de pesos.

Proyectos presentados

Entre las iniciativas que se presentaron para acceder al programa de créditos fiscales, figuran distintos tipo de emprendimiento, como la instalación de paneles fotovoltaicos en el estacionamiento de una concesionaria de autos, los que permitirán abastecer de energía a toda la empresa, sumar un punto de recarga para vehículos eléctricos e, incluso, destinar el excedente de energía a otras industrias.

También figura la construcción de un establecimiento ganadero, destinado al engorde vacuno, con capacidad inicial de 6.000 animales, en un predio de 160 hectáreas, de las cuales, 100 estarán destinadas al cultivo de forrajes. A ellos se suma una estación de servicio para el expendio de combustible líquido y GNC y la ampliación, en 40 hectáreas, para la producción de pistacho en 25 de Mayo, con una inversión neta estimada de unos 200 millones de pesos.

También figura la restauración de una bodega de 1975, la que estará destinada a aumentar la producción de vino de la empresa, con el objetivo de que parte del producto se pueda exportar. Además, que el inmueble sirva como punto turístico, ya que se prevé que esté abierto al público. El objetivo es sumar tecnología amigable con el ambiente como calefón solar y reutilización del agua.