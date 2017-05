El embajador interino Tom Cooney, ayer en el despacho del director de DIARIO de CUYO, Francisco B. Montes. En una extensa entrevista habló de temas nacionales, internacionales y provinciales.

El representante del gobierno de Donald Trump en el país, Thomas Cooney, se mostró optimista sobre el futuro de los vínculos de negocios entre Estados Unidos y Argentina tras la cumbre que mantuvieron los presidentes de ambos países, y aseguró que hay muchas empresas norteamericanas que tienen interés en Argentina y confía en que la relación bilateral ‘’se va a fortalecer’’. El ministro Consejero Encargado de Negocios, y embajador interino desde el 20 de enero (hasta que se designe a un nuevo funcionario) pasó ayer por San Juan y en su visita exclusiva a DIARIO de CUYO anticipó que compartirá los datos sobre las obras claves de la provincia -como el Túnel de Agua Negra y una nueva represa hidroeléctrica- con los sectores públicos y privados de su país.



-¿Cómo califica el momento de la relación de Argentina con Estados Unidos? Pareciera que hay relaciones más cercanas que el gobierno anterior.



-Sí, es un momento muy positivo en la relación. Queremos evitar los altos y bajos que hemos visto en el pasado, estamos enfocados en conseguir una relación estable. Tenemos con vuestro país una relación de amistad, de respeto y confianza mutua, podemos solucionar los temas puntuales que siempre vamos a tener. Por ejemplo los limones, eso fue un tema puntual con nuestra historia.



-¿A partir de los limones, podemos pensar en un mayor apertura de Estados Unidos al país?



-Creo que sí. En la declaración conjunta de los dos países, los presidentes Macri y Trump se comprometieron a solucionar los temas pendientes agrícolas en la relación pero también se comprometieron a ampliar el comercio agrícola e industrial en el futuro. Todo el mundo está hablando de políticas proteccionistas, pero aquí en Argentina si te fijas en las acciones, eso no ocurre. Hemos visto la química buena entre los dos presidentes, eso es muy importante porque da una señal a los ministerios para colaborar y buscar oportunidades. Nosotros como diplomáticos estamos trabajando en eso. No tengo anuncios, pero creo que en el futuro con Argentina vamos a ver un aumento en el comercio.



-Cuál es él volumen de negocios de Argentina con Estados Unidos?



-Creo que es de 23 mil millones y podemos aumentar. Estados Unidos sigue siendo el inversor más grande en la Argentina. Y ahora hay muchas empresas norteamericanas que tienen interés en Argentina porque el clima de inversión está mejorando. esto se notó en EEUU y se podía ver durante la visita de Macri a Texas y también a Washington. El interés no sólo de los políticos y el gobierno, sino también del Congreso y la Cámara de comercio de EEUU. Las empresas norteamericanas ven con buenos ojos el clima de inversión en Argentina.



-Sobre todo ahora que Argentina ha normalizado además su situación financiera, la deuda, no?



-Las reformas económicas que está tomado el gobierno se ven con buenos ojos en Estados Unidos, pero la inversión no es algo que ocurre de la mañana a la noche, se toma su tiempo. Personalmente he visto mucho interés. Por ejemplo, Tras la visita de Macri, el gobernador de Florida -uno de los estados más grandes, lidero una delegación empresaria a Argentina, la primera vez en 15 años.



-¿Cómo cae en el inversor la tensión social, de movimientos sociales en la calle?



-En cada país hay distintas ideas políticas, en EEUU., Francia; pero nosotros tenemos muchos negocios en Francia e inversiones. No es un impedimento. Lo que fue un impedimento fue el problema de los bonos, la deuda. Desde mi punto de vista, Argentina está mejorando sus vínculos con Mercosur, EEUU, Japón, China, Europa y esto todo es muy positivo. Quiere adoptar las normas internacionales de negocios y de inversión lo que es una buena señal para quienes manejan las inversiones.



-¿Macri puede ser líder de la región, de Latinoamérica?



-En algunos temas, sí. Por ejemplo en el tema de Venezuela. Estados Unidos, Argentina y México estamos colaborando en el marco de la OEA. Argentina tiene un rol muy fuerte, la Canciller también esta tomando un rol de liderazgo que no ha tenido en los años recientes. Somos dos países que compartimos muchos de los mismos valores.



-¿Cuál es el objetivo de su visita en San Juan?



-La embajada no sólo es Buenos Aires, ese es el corazón político, pero no es la Nación. Para conocer a Estados Unidos hay que salir fuera de la capital e ir a otros estados. Es igual en Argentina, para entender cómo están las reformas y cuáles son los proyectos, hay que ir al interior.



-¿De qué charló con el gobernador Uñac?



-Esta mañana hablamos del Corredor Bioceánico, eso fue muy interesante. Hablamos de profundizar nuestra relación en temas educativos y firmamos un convenio de las becas Fullbright. También de profundizar temas de seguridad, tenemos mucho que compartir en ese tema.



-Puede darnos un ejemplo de esa colaboración que puede haber de EEUU para San Juan?



-Dentro del programa de Embajada en Ruta tenemos un experto en temas de seguridad que dará un taller en la policía para hablar de cómo detectar documentación falsa. Tenemos mucha experiencia en cuáles son las tendencias actuales, las nuevas tecnologías para detectar si algo es falto. Lo importante es generar este vinculo personal, no hemos tenido otra visita de este nivel desde hace 10 o 15 años. También hablamos de ciber-crimen. La próxima vez que generemos un taller con el FBI de acoso cibernético vamos a buscar un representante de San Juan.



-¿Hablaron de minería y energías renovables?



-Tuvimos una muy buena reunión con el ministro de Minería, y también hablamos de proyectos hidroeléctricos. Para mí es una oportunidad de aprender lo que está pasando en San Juan. Vamos a compartir esta información no sólo con el Departamento de Estado y de Comercio en Washington, sino también con la Cámara de Comercio norteamericana en Buenos Aires. Esta visita mas que nada es un puntapié para generar otras colaboraciones, no hemos tenido estas visitas por mucho tiempo.

¿-Qué novedades tiene la embajada en cuanto a visas?



-Argentina es el décimo país en el mundo que tiene acceso al programa para viajeros frecuentes a Estados Unidos, que permite al entrar al aeropuerto tener los mismos beneficios que los ciudadanos norteamericanos, no esperar en colas ni tener entrevistas. Otra novedad es que los solicitantes de visas podrán tener las dos entrevistas para pedir la visa en el mismo día. Antes no se podía. El año pasado otorgamos 330 mil visas para argentinos, con una tasa de aprobación del 97%, o sea que las puertas están muy abiertas para Argentina.



-Eso es importante porque se pensó que con Trump habría cierre de ingresos



-Los primeros cuatro meses de este año hemos tenido una suba del 37% de solicitantes de visas aprobadas en comparación con el 2016. Estamos muy enfocados en la seguridad del país, porque el terrorismo es asunto internacional, pero los visitantes de Argentina son de bajo riesgo. No tenemos problemas de inmigración ilegal de argentinos.



-¿Hay riesgo de que se produzca una nueva guerra con Corea del Norte?



-No queremos un conflicto militar, queremos una solución pacifica. Hemos tenido mucha paciencia durante 25 años con la península de Corea, y en los últimos dos años hemos visto muchas provocaciones de ese país y eso está afectando la estabilidad de toda la región. Su tecnología de misiles esta avanzando y vamos a defendernos, pero no queremos un conflicto militar. EEUU y nuestro sistema de alianzas ha garantizado la paz y el crecimiento económico en Asia por 70 años y no queremos romper eso.



-¿Qué herramientas hay para pensar que eso no pueda terminar en un final bélico, cuál sería el camino de la paz?



-Siempre será la cooperación internacional con Japón y China. El 90% del comercio exterior de Corea del Norte pasa por China y este país debe utilizar esto para mantener la paz.

-¿O sea, a China no le conviene la guerra?



-No, tampoco. Nadie quiere que se rompa la paz en un lugar que se ha mantenido pacífico durante décadas.



-Ven en el papa Francisco un interlocutor de la paz?



-Eso no lo sé. Tengo experiencia en Asia y es un problema grande.



Exportaciones 61,1 millones de dólares exportó San Juan el año pasado a Estados Unidos. Ese destino tiene una participación del 6 por ciento en el total de las exportaciones.

Qué se exporta Mosto, vino fraccionado, aceitunas en conserva, pasas, aceite de oliva virgen, ajos frescos y refrigerados y uvas frescas, entre otros frutos; son la oferta agroindustrial local a Estados Unidos. También se exporta ferrosilicio y otras ferroaleaciones.

Revuelo y corte de calle por la visita diplomática

La llegada de 8 motos pertenecientes a Tránsito y al grupo G.A.M., dos camionetas negras gigantes especiales que trasladan al embajador, mas algunos autos de la policía provincial y federal que cortaron la calle Mendoza, entre Mitre y Santa Fe causó un gran revuelo ayer alrededor de las 11 frente a DIARIO de CUYO. Los transeúntes, poco acostumbrados a la espectacularidad de este tipo de operativos de seguridad, se agolparon en las veredas sorprendidos. El operativo preventivo y de seguridad fue dirigido por el comisario Inspector Oscar Gregorio Díaz, de la Comisaría 1 de Capital; e incluyó la presencia de personal de explosivos del departamento de Bomberos que revisó el inmueble.