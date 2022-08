La frase que lanzó Francisco Guevara contra la Junta del Partido Justicialista (PJ) en Rivadavia, en la que indicó que "no puede funcionar como un peaje de las nuevas generaciones políticas", no cayó bien dentro de la estructura política departamental. El más crítico de los referentes consultados fue Marcelo Delgado, quien, además de asegurar que será candidato a intendente en las próximas elecciones, sostuvo que "está bien si no se siente representado por la Junta, pero no me parece que lo manifieste públicamente", ya que "esas diferencias se dicen puertas adentro", tal como la frase "la ropa sucia se lava en casa". Otro de los dirigentes consultados fue el concejal Leonardo Lorenzo, quien fue más cauteloso en su discurso, aunque le marcó la cancha a Guevara al expresar que "una candidatura forzada no sirve". Así, dijo que, para ser una opción el año que viene, "no solo es necesario el consenso de quien conduce el proyecto, Sergio Uñac, sino también del resto de los compañeros". Quien bajó los humos fue el presidente de la Junta, Ruperto Godoy, al opinar que "hay cosas más importantes que discutir" y que Guevara "no necesita el aval de nadie para ser candidato". Además, anticipó que de la Junta saldrán opciones "fundamentalmente jóvenes", por lo que también le marcó los puntos.

La inexistente relación entre el actual secretario de Ambiente de la provincia y la Junta de Rivadavia había quedado al descubierto por las propias declaraciones del funcionario, quien, además, abrió su propio espacio, Confiar, con el que busca ser candidato a intendente. A eso se le sumaron sus nuevas manifestaciones, las que resintieron el vínculo. Si bien participó el lunes de una reunión en la sede partidaria, Guevara reconoció que fue "a título formal" y que la relación "es fría". También había expresado que "cada uno tiene que funcionar en su espacio, al mío lo conduce el Gobernador".

Las divisiones del peronismo en el departamento han beneficiado a la oposición, que desde hace dos comicios comanda uno de los distritos más importantes de la provincia (Ver recuadro). Incluso, hay dirigentes que sostienen que no tener una buena relación con la Junta puede traer dolores de cabeza, al punto que indican que "con el peronismo no alcanza para ganar, pero sobra para perder".

Así, el más duro contra Guevara fue Delgado, quien opinó que cometió un error al blanquear diferencias "que se dicen puertas adentro". Además, dijo que "hay dirigentes que buscan diferenciarse y este es el caso". De esa manera, le envió un mensaje al indicar que, ante en un eventual gobierno departamental, "es difícil conducir si uno ha excluido a mucha gente". Por otro lado, aseguró que será candidato y que en su armado viene trabajando con Raúl Alonso, exprecandidato a intendente, para ser una opción en Rivadavia.

En el caso, de Lorenzo, el concejal del PJ dijo que no le sorprendió las declaraciones de Guevara y señaló que "no lo tomo como algo tan dramático". Además, indicó que tiene intenciones de ser candidato, por lo que, "en mi caso, entiendo que es necesario tener consenso con el resto de los compañeros".

Si bien no lo manifestó, fuentes cercanas a Godoy indicaron que las declaraciones del secretario de Ambiente no cayeron bien ya que empañaron el acto militante del lunes, del que participaron el senador Rubén Uñac y el ministro de Desarrollo Humano, Fabián Aballay.

Bloquismo

El presidente del bloquismo, Luis Rueda, no descartó anotarse en Rivadavia. Si el dirigente no llegase a jugar, entre los que figuran aparece el concejal Walter Vázquez.

Recambio en JxC

El intendente Fabián Martín no puede repetir en el cargo por lo que entre sus posibles candidatos aparecen el diputado Sergio Miodowsky y su par Nancy Picón.