El bloque Pro en el Concejo Deliberante de Rawson pidió informes al municipio por la contratación que hizo el ex secretario de Gobierno, Elías Robert, a la empresa de su madre para la impresión de talonarios por unos 70 mil pesos en 2020. La solicitud de los legisladores se originó por las declaraciones del intendente Rubén García en el programa "Demasiada información", de Radio Sarmiento, quien señaló que la comuna no está adherida a una ley provincial que prohíbe la contratación del Estado con compañías de parientes de los funcionarios, por lo que, de esa manera, expresó que no hubo irregularidades. Sin embargo, en la bancada macrista, que conduce Verónica Benedetto, explicaron que una ordenanza regula las contrataciones en Rawson, "en cuanto no se opongan" a dicha norma provincial. Además, indicaron que la comuna está adherida a la ley de Ética Pública, que sí establece la incompatibilidad.