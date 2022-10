Alfredo Avelín Nollens, líder de la Cruzada Renovadora, anunció ayer que integrará con el partido ADN un "frente electoral opositor" para presentar "más de dos listas" en las elecciones provinciales de 2023 bajo el nuevo sistema electoral, idéntico a Lemas. La movida, por ahora, refleja un distanciamiento con los que fueron sus socios en el ya extinto Consenso Ischigualasto, ya que Coalición Cívica se sumó a Juntos por el Cambio (JxC) y el Gen también está prácticamente adentro. Pese a la decisión, el cruzadista no cerró la puerta a la unidad opositora, siempre que se dé una convocatoria "respetuosa, amplia y con lealtades", cosa que hasta el momento no ha sucedido, destacó.

De concretarse la jugada, el sector opositor de mayor peso irá dividido en dos, tal cual sucedió en las legislativas 2021, pese a que el entonces Consenso Ischigualasto buscó aliarse con JxC, pero desde este último espacio hubo desconfianza y trabas y no se selló la unidad y el Frente de Todos (FdT) terminó ganando por tan solo 1,5 puntos. Ante la consulta si la coalición entre Cruzada y ADN dividirá votos de la oposición, Avelín Nollens destacó: "Que vengan con nosotros. No divido ni dejo de dividir. Yo hago lo que corresponda a los intereses de la provincia y mi partido. Ahora, si hay chicana de que si no estamos en JxC vamos a dividir, entonces no tendría que existir ningún otro partido político, lo que me parece una falta de respeto a la democracia".

Luego del fallido intento de unidad, la Cruzada y ADN entablaron conversaciones con el sector libertario del diputado nacional Javier Milei, mientras que Coalición Cívica se asoció a JxC y al Gen sólo le falta el anuncio formal, dado que todos lo dan como un hecho. Tras una serie de polémicas definiciones del referente de La Libertad Avanza, Avelín Nollens rompió la sociedad, mientras que ADN continuó con el acuerdo. De hecho, José Peluc, dirigente de este último partido, ratificó la orden de Milei, la cual fue transmitida por su "armador" en el país, Carlos Kikuchi, de no confluir en JxC mientras este frente siga alineado al socialismo y a la izquierda, con la UCR, el Gen y la Coalición Cívica. La otra bajada de línea fue que el libertario no iba a apoyar candidatos que no superaran el piso del 10 por ciento.

Pese a ello, el cruzadista dijo que no integra la sociedad con Milei, que la decisión es ir junto con ADN en el comicio provincial y constituir "el frente opositor. Nosotros somos oposición en serio. JxC es un espacio que disputará el poder", resaltó Avelín Nollens, aunque no cerró la puerta de unidad "siempre y cuando haya respeto, a la Cruzada no la arria nadie".