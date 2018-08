Mensaje. En la apertura de la reunión de los intendentes, el Gobernador Sergio Uñac recordó su paso por la conducción municipal y señaló que uno de sus logros fue la planificación estratégica de Pocito.



En el encuentro regional que Nación desarrolló ayer en San Juan para los intendentes del Nuevo Cuyo, los jefes comunales de las distintas provincias no dejaron pasar la oportunidad para manifestar su preocupación de cara al recorte en los fondos para la obra pública que se verán plasmados en el presupuesto 2019. De hecho las autoridades macristas que llegaron a la provincia indicaron que habrá reducción de recursos, pero señalaron que las obras que se encararán en los municipios el año que viene surgirán de las necesidades de cada uno y del acuerdo al que se llegue entre los gobernadores y la administración nacional.



Es la primera vez que la cumbre se realiza en San Juan y es la segunda en la región. El lema de la reunión fue "Herramientas y nuevos desafíos para la gestión municipal" y si bien el objetivo fue que los intendentes tomaran contacto directo con sus pares y funcionarios nacionales de las distintas carteras para poder bajar al territorio esas herramientas, la consulta generalizada fueron los fondos que estarán disponibles en 2019, algo que las autoridades no pudieron contestar.



Los recursos que el Gobierno de Cambiemos distribuye para los municipios representan una ayuda importante para la gestión comunal. Es que muchos de ellos apuntan a la obra pública, como trabajos de cordón-cuneta, pavimentación e iluminación, y otros son necesarios para la adquisición de maquinarias o movilidades. Pero además significan un alivio, ya que van por fuera de lo que cada distrito recibe por la distribución de fondos provinciales. Así, hay comunas que cuentan con pocas partidas propias para encarar obras, pero pueden ejecutar trabajos si obtienen los fondos por parte de Nación. En ese marco, los que pueden llegar a ejecutar, como la pavimentación y la iluminación, sirven para mostrar gestión ante los vecinos.



Ante el recorte de recursos que el Gobierno nacional ha planteado para el año que viene, los intendentes del Nuevo Cuyo (Mendoza, San Luis y La Rioja, además de San Juan) manifestaron su alarma. DIARIO DE CUYO dialogó con miembros de las tres provincias vecinas (ver protagonistas). Algunos son del mismo color político que Cambiemos y otro no. Todos reflejaron la preocupación.



El jefe comunal de la Ciudad de San Juan, Franco Aranda, fue el anfitrión del evento y en su discurso de bienvenida puso el acento en la necesidad que el Gobierno nacional implemente herramientas para los municipios porque "cuando un vecino busca una solución, la primera puerta que golpea es del municipio".



Por su parte, al ser consultado sobre si la ayuda nacional llega a su comuna, el intendente de Pocito, Fabián Aballay, criticó a la administración macrista al manifestar que "hasta ahora, la asistencia no ha sido mucha. Conocemos las herramientas que tiene el Ejecutivo local para los municipios, pero en el orden nacional cuesta".



Por su parte, el jefe comunal de Santa Lucía, Marcelo Orrego, aclaró que en su departamento los fondos de Nación han llegado, destacó sobre lo que se avecina que "hasta el momento no sabemos qué áreas se van a ver afectadas. Habrá que ver la evolución del país el año que viene para saber qué tipo de obra podemos encarar". Santa Lucía y Chimbas fueron ayer los dos únicos departamentos locales que lograron firmar acuerdos con Nación (ver recuadro). El primero recibirá una movilidad y el segundo, fondos para equipamiento de oficina.





Nación acordó fondos con cinco comunas



En el marco del encuentro de intendentes, las autoridades de la Subsecretaría de Relaciones Municipales, dependiente del Ministerio del Interior que comanda Rogelio Frigerio, firmaron convenio con cinco comunas de tres provincias.



Los municipios locales favorecidos fueron Santa Lucía y Chimbas. Al primero llegarán recursos para la compra de una movilidad que servirá para el traslado de los jubilados, mientras que al segundo desembarcarán fondos para sumar mobiliario de oficina para el municipio. Los otros tres distritos favorecidos fueron Chamical de La Rioja, La Carolina y Unión de San Luis. Para los dos primeros fueron recursos para luminarias, mientras al tercero llegarán fondos para acondicionar un aula de clases de extensión universitaria.

Autoridad nacional

LUCAS DELFINO - Subsec. Relaciones Municipales

"Para el año que viene vamos a tener un presupuesto más acotado.

La obra que llegue a los municipios va a salir de la discusión que hagan los gobernadores con el Gobierno nacional en el presupuesto.

Seguramente va a haber menor cantidad de obras de las que hubo hasta ahora. El compromiso es que lo que se comienza, se finaliza".

Protagonistas

DANIEL ELIAS - Chamical - La Rioja

"Hay preocupación desde hace un buen tiempo. Los fondos y recursos son pocos para nuestro departamento. Hoy se está notando mucho el peso del ajuste. Se dejan de priorizar obras para hacer más asistencialismo. En ese sentido, se ha retrocedido en el tiempo. Chamical ha presentado varios proyectos por asfalto, pero hasta el momento no tenemos resultados. Recién hemos podido firmar uno de los primeros convenios para poder ejecutar en nuestro departamento".

TADEO GARCÍA ZALAZAR - Godoy Cruz - Mendoza

"Nación tiene un banco de proyectos presentados por cada municipio, pero lo que queremos saber es cuál es la perspectiva de futuro sobre esos proyectos. Nos han asegurado que las obras iniciadas se van a finalizar. Tenemos una preocupación concreta porque sabemos que la recesión económica impacta. Ya hay baja en indicadores como los de construcción y producción industrial y eso repercute en la recaudación de impuestos. Nos preocupa cómo afectará el presupuesto 2019.

GUSTAVO SOTO - Tupungato - Mendoza

"Viendo las condiciones del recorte presupuestario nacional sabemos que no vamos a poder encarar obras. A nadie le gusta que se recorten los fondos o no tener la posibilidad de ir a buscarlos, pero es lo que hay y lo que nos toca y tendremos que enfrentar la realidad. Obviamente que nos vamos a ver perjudicados, por eso es importante la buena administración. Tenemos que apoyarnos en la Gobernación provincial, como en mi caso con el gobernador Alfredo Cornejo".

MIGUEL ÁNGEL RONCO - Rivadavia - Mendoza

"No sé si llamarle preocupación, pero sí tenemos que estar ocupados. Los ajustes a veces nos perjudican en un tiempo, pero entendemos que nos pueden favorecer en el futuro. Esperamos que el Ministerio del Interior nos muestre nuevos caminos para poder encarar obras que tanto nos hacen falta. En mi caso presentamos cinco proyectos de asfalto y sólo uno tuvo la no objeción técnica, pero no llegó a la no objeción financiera. Espero que no entre dentro del recorte nacional".

NÉSTOR DANIEL ELÍAS - Concarán - San Luis

"Nos preocupa mucho la situación. Los municipios chicos, como el nuestro, al no tener una generación de recursos importantes, tenemos una gran dependencia de programas provinciales y nacionales. Pensamos que esta detracción de fondos nos puede perjudicar. Estamos notando que va a constar mucho poder concretar nuevos trabajos. Es más, en Nación hay más tareas administrativas para conseguirlos. Hasta ahora, los acuerdos que hemos firmado los hemos concretado a todos".

ALBERTO GODOY - Famatina - La Rioja

"Nosotros creemos en esta posibilidad de encarar proyectos junto a Nación, por eso nos preocupa mucho la situación actual. Para el caso de los municipios del interior, como el nuestro, estos recursos son importantes porque no siempre tenemos ayuda de los gobiernos provinciales. Cualquier tipo de ajuste o recorte que se pueda generar va a dañar o trabar este progreso que queremos para nuestras comunidades. Vamos a tener que tener los recaudos necesarios para concretarlos"