En los próximos días, el gobernador Sergio Uñac firmará el acuerdo que lograron los abogados de Fiscalía de Estado, en el que Hugo de Bernardo, de la empresa HDB Producciones, le devolverá a la provincia lo que había percibido de más por el montaje del escenario de la Fiesta Nacional del Sol 2020. La cifra total supera por poco los 4,3 millones de pesos, lo que representa un 23,7 por ciento extra de lo que había recibido el empresario, dado que se le aplicó intereses desde que se produjo la transferencia hasta el OK del acuerdo, indicó Jorge Alvo, el titular del organismo que defiende el patrimonio local. Luego de que el mandatario coloque su firma, el acuerdo será enviado al Juzgado Contencioso Administrativo para su homologación y, una vez que eso se produzca, se disparará la liquidación hacia la cuenta del Estado.

El caso representó un escándalo, debido a que estaba involucrado un reconocido empresario del espectáculo en una presunta maniobra irregular en el cobro de un trabajo en la celebración más importante de la provincia. Desde el Ministerio de Turismo hubo un desembolso extra y erróneo de 3.525.681,79 pesos por la logística y, otros ítems, del escenario de la Fiesta del Sol del año pasado. Luego de intimaciones e idas y vueltas para recuperar la plata, la titular de la cartera turística, Claudia Grynszpan, puso la denuncia por un tipo especial de defraudación, que tiene que ver con la no restitución o retención indebida de dinero. En otras palabras, en el Gobierno entendieron que De Bernardo se negó o puso trabas para devolver los fondos a tiempo. Dicha causa está bajo trámite en el Tercer Juzgado de Instrucción (Ver recuadro).

Además del expediente penal, entre Fiscalía de Estado y los abogados del empresario hubo contactos para zanjar el problema económico. Es que De Bernardo había manifestado en Radio Sarmiento y durante su indagatoria que tenía intenciones de devolver el dinero. Por su parte, Alvo había indicado que, si no había una negociación, iba a presentar una demanda por cobro de pesos. Fue así que los representantes de ambas partes acudieron a una mediación previa obligatoria, la instancia anterior a la disputa legal.

Luego de las conversaciones, se llegó a un acuerdo en el que los 3.525.681,79 pesos fueron actualizados a 4.364.088,92, dado que se tuvieron en cuenta los intereses a tasa activa del Banco Nación desde el 16 de marzo (fecha del pago extra) hasta el 30 de noviembre del año pasado. No obstante, la empresa HDB tenía dos créditos por cobrarle a la provincia, los cuales también fueron actualizados y significan 1.622.262,20, los que fueron descontados de la suma total. A eso se le sumó un depósito que el Tercer Juzgado de Instrucción, en el marco de la investigación penal, embargó de la cuenta bancaria de la compañía, el que, tras quedar en custodia en un plazo fijo, se elevó a 861.489,89 pesos. Tal monto también se restó de la deuda, por lo que a De Bernardo le quedó por abonar 1.880.336,83 pesos, el cual debe efectuar dentro de los 30 días de la homologación del acuerdo, lo que sucederá con el OK de la jueza Adriana Tettamanti, una vez que el Gobernador firme el convenio que ya tuvo el visto bueno del fiscal de Estado.

Si bien es una formalidad, pero el acuerdo también dejó en claro que, una vez que la provincia reciba la totalidad del dinero, la empresa HDB no podrá reclamar los créditos que tenía por cobrar ni el dinero que le había sido retenido judicialmente, mientras que el Estado dará por finalizado el tema económico.

Disputa en sede penal



La ministra Grynszpan había denunciado no sólo a De Bernardo sino también a su socio Adrián Infante. Según la presentación, la figura en juego fue la estafa por retención indebida contra la administración pública, contemplada en el inciso 2 del artículo 173, que castiga a quien "se negare a restituir o no restituyere, a su debido tiempo, dineros que se le hayan dado en depósito, comisión, administración u otro título que produzca obligación de entregar o devolver". Ambos empresarios fueron indagados y sus abogados habían señalado que, tras devolver los fondos, apostaban a que se extinguiera la causa debido a que el daño patrimonial fue reparado. Fuentes judiciales indicaron que dicho mecanismo no está regulado y que no sería aplicable.

Créditos

1,6 Millones de pesos tenía la empresa HDB Estructuras por cobrarle a la provincia, lo que fue descontado de la deuda global. Dicha firma transfirió los fondos a HDB Producciones.

Embargo

861 Mil pesos quedaron en una cuenta judicial, a plazo fijo, tras el embargo de fondos a la empresa HDB Producciones. La suma también fue descontada de la deuda a la provincia.

Negociación

En todo proceso judicial en el que el Estado esté presente, las partes están obligadas a ir a una instancia de mediación previa, según establece la normativa. El mecanismo sirve para que los contendientes puedan llegar a un acuerdo. Si no lo logran, se inicia el juicio común, aunque en cualquier instancia pueden llegar a un arreglo.