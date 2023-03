Este lunes por la mañana, el titular de Actuar, Rodolfo Colombo, le respondió al actual intendente de Capital, Emilio Baistrocchi quien afirmó: "Todo el mundo se saca una foto con un dirigente nacional para ver si logra un votito más. Somos sanjuaninos, no porteños", en clara referencia a una imagen de él junto a referentes de Junto por el Cambio a nivel nacional, como Horario Rodríguez Larreta y Martín Lousteau. En ese contexto afirmó: "Nosotros somos parte de un esquema nacional y no nos molesta la foto con ellos".

"A nosotros no nos sirve participar en este tipo de debate, él como intendente debe estar por encima de eso. Pero me preguntan sobre sus dichos y tengo que responder. Nosotros somos partes de un proyecto nacional que no nos molesta, no nos molesta sacarnos fotos con nuestros dirigentes. Nos interesa profundizar el vínculo con aquellos con quienes la mayoría de los sanjuaninos ven como alternativa a la terrible realidad a la que nos lleva el gobierno kirchnerista a nivel nacional", comentó Colombo en diálogo con el programa Demasiada Información, de radio Sarmiento.

Y agregó: "Ellos son parte de un proyecto político nacional del cual se avergüenzan, reniegan. Entonces, no se sacan la foto, pero aplauden y cantan la marcha junto con aquellos dirigentes, muchos de ellos vinculados por la Justicia con causas por corrupción.

Para finalizar, afirmó: "Es de soberbio plantear que no nos podemos juntar con aquellos funcionarios que nos pueden contar sus experiencias, el resultado de sus gestiones. Le recomiendo a Emilio -Baistrocchi-, que nunca deje de aprender. Y se lo digo con mucha humildad, que escuche a quienes han aplicado cosas que sirven para los sanjuaninos".