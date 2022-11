El ministro del Interior de la Nación, Eduardo "Wado" de Pedro, llegó este miércoles a San Juan. Su arribo a la provincia tuvo como foco la firma del inicio de obra del Túnel de Zonda. En lo político el funcionario, destacó y felicitó a San Juan por haber dado el paso en un proyecto que él mismo ya trabaja con la eliminación de las elecciones Primarias. "Con respecto a las PASO quiero felicitar a la provincia de San Juan porque resolvió todo su sistema político de manera consensuada de manera natural y entran en un proceso electoral con las reglas claras", expresó De Pedro.

Hace unos días el Ministro destacó que ya trabajaba en un proyecto para disolver las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. "Hay una tradición en Argentina donde las reglas se modifican cuando no es año electoral, y como el año pasado tuvimos elecciones y el próximo año también, entonces este es el año para discutir y para que el Congreso pueda debatir como quiere tener las elecciones", manifestó. De Pedro, continuó debatiendo con ese tema como eje: "En lo personal como dirigente entiendo y apuesto al diálogo con todos los sectores políticos pero no será para la próxima elección, será en un futuro tratar de modificar el sistema electoral para que no hayan elecciones intermedias", expresó.

Además, consultado sobre el intercambio de opiniones que despierta el tema de la eliminación de las PASO en todo el ámbito político, De Pedro comentó: "Son discusiones sanas, no hay que dramatizar, puede ser con PASO o sin PASO o con ternas partidarias, son formas de elegir candidaturas" y volvió a recalcar la tarea que realizó San Juan: "Quiero reafirmar que San Juan resolvió muy bien, hay muchas provincias que vienen resolviendo eso bien, también quiero resaltar la visión del gobernador sobre el futuro de San Juan", comentó.

Por último, refiriéndose a la obra del Túnel, manifestó: "Estoy contento porque no hay una Argentina más Federal si no hay infraestructura que garantice los servicios básicos, que garanticen un buen vivir, es una obra estratégica. El gobernador en el marco de desarrollo federal planificó y tiene una visión de San Juan moderna, productiva, con generación de empleo y con muchas obras estratégicas que siempre tienen que ser acompañadas por un gobierno nacional. Hoy es un dia de muchísima felicidad", destacó.