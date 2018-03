En una entrevista en el programa A Todo o Nada de Radio Sarmiento, el ministro de la Corte de Justicia, Guillermo De Sanctis, se mostró a favor de que el máximo tribunal esté integrado por mujeres por primera vez en la historia de la provincia.

“El Consejo de la Magistratura debería tener el criterio de seleccionar una o más mujeres (las primeras entrevistas serán el 3, 4 y 5 de abril), porque en estas instancias de renovación sería bueno que la Corte también esté integrada por personas del sexo femenino”.

Respecto a las mujeres, pero sobre otro tema, el del escándalo entre una fiscal y la Policía en el que la funcionaria supuestamente “chapeó” cuando le iban a clausurar un negocio a su hijo, expresó que “es lamentable y antiético chapear, más cuando se trata de una situación familiar o personal. Yo, por ejemplo, muestro siempre la documentación”.

Por último, De Sanctis se refirió al caso del ladrón muerto tras ser linchado en un robo. “Hay descreimiento en la Justicia y las instituciones, pero no puede pasar esto. No se puede hacer justicia por mano propia porque estamos en el horno. No es de una sociedad responsable, es un retroceso y vamos a estar muy mal”, y agregó que “hay que tratar de atrapar al ladrón, reducirlo y dar aviso a la Policía, pero no matarlo”.