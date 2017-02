En diálogo con Diario del Mediodía, que se emite por Radio Sarmiento, el director del IOPPS, Antonio De Tommaso habló sobre la situación "ensayo-error" que se ha suscitado en reiteradas oportunidades en el gobierno de Mauricio Macri.



"No creo que sea una estrategia andar equivocándose. Si no sería un signo de torpeza y no de error", remarcó cuando fue consultado por alguna maniobra del Presidente.



En este sentido, expresó que "está bien pedir disculpas cuando uno se equivoca pero no andar pidiendo disculpas todos los días, es mucho". "Un error lo comete cualquiera pero no todos los días.", agregó.



También sostuvo que este factor jugará un papel importante de cara a las elecciones y que por su parte, la oposición va a poner en juego muchas cosas. "La oposición va a jugar, está obligada a poner sobre la mesa lo mal que hace el oficialismo", sentenció.



