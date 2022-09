El vicegobernador de la provincia hizo un profundo análisis tras el atentado contra la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, llamó al diálogo maduro entre todos los sectores y adelantó que emitirán un comunicado en conjunto con todos los jefes de bloque de la Cámara de Diputados.

"Primero siento conmoción y tristeza de ver que nuestro país se vuelven a suceder este tipo de cosas que tienen que ver con atentar contra la vida. Me embarga una profunda tristeza porque hemos generado un contexto social que permite estas cosas. No hay otra manera de salir que no sea por la discusión madura, reflexiva y con el pleno funcionamiento de las instituciones", dijo en diálogo con Radio Sarmiento.

"Debemos reflexionar sobre nivel de tension social al que hemos contribuido desde la dirigencia política. Los humores sociales tienen que ver con las acciones que hacemos desde la dirigencia política. En tanto y cuanto no mostremos que podemos discutir respetando el disenso y las diferencias y no promoviendo los discursos de odio, esto no va a cambiar", agregó.

"Hablamos y todos los presidentes de bloque, entendiendo que es un atentado a la democracia, expresaron su repudio. Nos reuniéremos todos en la Cámara para emitir un comunicado en conjunto", adelantó.