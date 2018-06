Por el momento, el futuro del juez Pablo Flores, titular del Segundo Juzgado de Instrucción, sigue siendo una incógnita. Y es que esta mañana, la Corte de Justicia decidió solicitarle la magistrado que responda sobre algunos expedientes polémicos, es decir, que dé su versión de los hechos.

"Hemos decidido remitir una serie de requerimientos respecto de informaciones de hechos presumiblemente irregulares que surgen de la auditoria , para que el juez, en un término relativamente perentorio, lo conteste y habiendo ejercido su derecho de defensa y habiendo tenido la Corte la información, también por boca del juez, se tome una decisión en firme", dijo Abel Soria Vega, presidente de la Corte. "Uno no sabe si son irregularidades o no, hay hechos que aparentemente lo son, pero no tenemos la certeza. Hay que verificar bien para no tomar una decisión equivocada. Hemos visto una cara de la moneda, nos falta la otra que es la del juez", agregó.

Soria Vega señaló que esta semana o el lunes a más tardar le enviarían a Flores los requerimientos, para que responda en un plazo no mayor a 7 días y así poder tomar una decisión definitiva, en lo posible antes de la Feria Judicial.

Con respecto a la decisión final, el cortista aseguró que "se puede hacer un sumario administrativo, un jury, una sanción o nada". "No podemos dibujar en el aire, tenemos que actuar sobre hechos concretos", concluyó.

¿De qué se lo acusa a Flores?

El magistrado aparece ligado en dos situaciones con el ginecólogo riojano Carlos Martínez, detenido ante la fuerte sospecha de haber abusado sexualmente de por lo menos 12 pacientes que lo consultaban.

Como juez, Flores lo procesó por abuso sexual simple en una causa que se denunció en 2013, fue apelada y devuelta en septiembre de 2014 con la misma calificación porque la defensa no mantuvo el recurso. Y que de ahí en más no avanzó más y prescribió en su juzgado, el año pasado, pues el abuso simple se castiga con un máximo de 4 años y ese plazo debió contarse desde que el médico fue indagado, en 2013.

Los más suspicaces en Tribunales no dejaron de ver un nexo directo entre esa decisión y un hecho resucitado de un pasado reciente: la actuación de Flores como codefensor en otra causa por abuso sexual contra el médico que también prescribió, pues data de 2006, cuando el titular era el ya jubilado Leopoldo Zavalla Pringles.



La ley establece que cuando un abogado actuó como defensor de un imputado (en este caso Martínez) si acaso llegase a ser juez (lo que ocurrió con Flores), debe inhibirse o no intervenir en ese caso. Pero Flores no lo hizo cuando, en 2013 y siendo juez, le llegó la causa con Martínez como sospechoso.



¿Cómo actuó Flores en ese caso de 2006? Según fuentes judiciales, en ese expediente radicado en el Primer Juzgado de Instrucción, Flores y otro letrado pidieron ser designados defensores. Pero apenas la causa avanzó fue el otro letrado quien firmó un escrito pidiendo la eximición de prisión del médico. El juez accedió al pedido, al calificar el hecho como abuso sexual simple (delito excarcelable) y luego lo llamó a indagatoria, pero ese paso procesal no se cumplió y el caso, con el paso del tiempo, también pasó al archivo.