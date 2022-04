Tal como estaba estipulado, esta tarde un centenar de sanjuaninos se dieron cita en Plaza 25 para manifestarse contra el Gobierno. La marcha se dio en el marco de la convocatoria que hicieron productores agropecuarios en todo el país. Incluso antes, a las 15, otro grupo de manifestantes también habían marchado en los alrededores de la plaza principal.

Si bien no fue la misma convocatoria que meses anteriores, con banderas argentinas y carteles contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, los manifestantes se reunieron en las puertas de la Catedral. La convocatoria estaba prevista para las 17 pero comenzó pasadas las 17.30 horas. Algunas mujeres con cacerola en mano abrieron paso para dar la vuelta a la plaza al grito de "¡Argentina, Argentina!". "Cristina no podrás someternos. KK aunque no te guste existen 3 poderes", se podía leer en uno de los carteles.

Miriam Nayar, una chilena que vive en San Juan hace 50 años, no pudo contener las lágrimas en la marcha. "Cuando me vine a vivir acá yo estaba orgullosa y ahora me da verguenza decir que estoy viviendo acá, porque no hay nada peor que esto, han hecho todo lo que está mal", expresó refiriéndose al Gobierno. "Acá debería estar todo San Juan y que seamos tan pocos es una verguenza, los que se quedan en su casa que después no se quejen", comentó la mujer.

A unos metros, Mirta Prado también dio a conocer su malestar: "Estas manifestaciones sirven para que ellos (por el Gobierno) se de cuenta que no estamos tranquilos. Es una verguenza lo que están haciendo con el campo, es una verguenza como aumentan todo el tiempo las asignaciones y los jubilados siempre somos los últimos, yo aporté toda mi vida y estoy apenas por encima de la mínima", comentó. Otro grupo de mujeres también criticaban la política económica del país y hacían hincapié también en las asignaciones. "Quieren un pueblo ignorante, para poder manipular como quieren", se quejaron.

Manifestación de productores rurales en San Juan: así entonaban el Himno Nacional en Plaza 25 pic.twitter.com/ot6GGZ6Ilj — Diario de Cuyo (@diariodecuyoweb) April 23, 2022

La marcha no duró más de 30 minutos, después de dar la vuelta y mientras se sumaban más sanjuaninos, llegó el momento cumbre que fue entonar el Himno Nacional Argentino. ¡Viva la Patria! ¡Viva Argentina! gritaron y entre aplausos, bajaron el telón de una nueva manifestación.