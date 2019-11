La Cámara de Diputados aprobará hoy cambios clave a la ley que regula al cargo del defensor del Pueblo. La modificación más sustancial será que el puesto dejará de ser vitalicio. Ahora, pasará a durar cinco años, con la posibilidad de una reelección de manera consecutiva, por lo que, de ocurrir así, una persona podrá estar diez años al frente del organismo. Por otro lado, también habrá cambios en el mecanismo de remoción, ya que el funcionario podrá ser apartado de su puesto a través de un Jury de Enjuiciamiento, el mismo procedimiento que existe para los magistrados, y no mediante un juicio político, tal como está establecido hasta ahora. Según las fuentes, el Ejecutivo le pedirá a la Cámara de Diputados que designe a un titular en diciembre, en sesión extraordinaria, y quien perfila para ocupar ese cargo es el actual presidente del bloque justicialista, Pablo García Nieto (ver nota vinculada).



La posibilidad de hacerle cambios a la ley del defensor del Pueblo comenzó a tomar fuerza en el oficialismo a fines del año pasado, luego de que falleciera el bloquista Julio César Orihuela, el único en ocupar ese cargo hasta ahora, tras la reforma de la Constitución de 1986. La creación del organismo fue histórica, ya que fue el primero de esas características que se puso en marcha en Argentina y en América latina. Con los cambios, se cumplirán los deseos del histórico legislador justicialista Eduardo Luis Leonardelli. En 2008, antes de fallecer, presentó un proyecto para hacer los retoques y en rueda de prensa manifestó que "el carácter vitalicio que actualmente reviste el Defensor del Pueblo y los Defensores Adjuntos no tiene ninguna razonabilidad desde el punto de vista republicano y democrático de gobierno, que establece que todos los cargos públicos sean periódicos. La periodicidad es un requisito propio del sistema democrático". Leonardelli también había puesto la lupa en el mecanismo de remoción, algo que también será modificado ahora.

Tanto la Constitución como la ley señalan que el funcionario tiene a cargo la defensa de los derechos que contempla la carta magna y "aquellos otros, cuyo ejercicio por tratarse de intereses difusos o derechos colectivos, no pueden ser promovidos por persona o grupo de personas en forma individual".

Como se modificará una ley decisoria, el proyecto será debatido en sesión especial a las 16. Según los fundamentos de la iniciativa, la necesidad de quitarle el carácter vitalicio al puesto radica en que actualmente "hay un vacío legal en la falta de determinación de plazo en el mandato del defensor del Pueblo" y, por eso, "se incorpora la periodicidad de la designación", la que se definió en cinco años, más un periodo más de reelección. Además, se establecerá que quienes acompañan al funcionario, los dos Defensor Adjuntos, el Asesor Letrado y el Contador Auditor, deberán finalizar "sus mandatos conjuntamente con el Defensor que los propone o designa", algo que hasta el momento no estaba claro.

Otro de los cambios importantes que quedará establecido tras la sanción es que el titular designado en el puesto será "por resolución de la Cámara de Diputados" y que "en la misma se debe establecer el día en que tome posesión del cargo". Además, quedará consignado que "el defensor del Pueblo no recibe instrucciones ni mandato de ninguna autoridad". Por otro lado, si una persona está cinco años al frente de la Defensoría y es reelegido, deberá esperar otros cinco años para ser electo otra vez (ver claves).



Suena García Nieto





Fuentes oficiales indicaron que el diputado Pablo García Nieto, presidente del bloque justicialista, cuenta con grandes chances de calzarse el saco de defensor del Pueblo frente a otros nombres que están en danza, pero que no han trascendido. Además, indicaron que la designación sucederá durante el mes de diciembre. Las fuentes explicaron que con el cambio de la ley y la designación de un nuevo titular, Uñac apuesta a revalorizar la Defensoría del Pueblo, que no estuvo plenamente aprovechada durante la gestión de Orihuela. En ese marco, desde el Ejecutivo le reconocen a García Nieto capacidad de conducción al haber estado al frente del bloque más numeroso de la Legislatura, en el que conviven dirigentes de peso, no exentos de egos. Y también le admiten una faceta negociadora, ya que tuvo que dialogar tanto con los representantes de las bancadas aliadas, como el bloquismo, y los de la oposición. Son atributos que ejerció en los ocho años que cumplirá a cargo de la bancada peronista y que está la posibilidad de que los pueda trasladar a un órgano tan importante que vela por intereses colectivos y derechos contemplados en la Constitución.



De ocurrir su nombramiento, el puesto le dará al rawsino una herramienta para mantenerse activo dentro de la vida política e institucional de la provincia, ya que puede promover acciones judicial directas de personas o grupo de personas necesitadas en diferentes ámbitos. Además, tendrá la chance de mostrar gestión fuera del ámbito legislativo, tarea que viene desarrollando desde sus inicios como concejal en Rawson. Dicho departamento es en el que tiene su accionar político.



García Nieto dejará su banca en la Legislatura a partir del 10 de diciembre.

Claves



Requisitos





Ser argentino, con diez años de ejercicio de la ciudadanía, ser abogado con cinco años de antigüedad como mínimo, tener 30 o más años de edad y residencia en la provincia en los tres años anteriores a su designación.



Puestos



El defensor del Pueblo propondrá a la Cámara de Diputados la designación de dos defensores Adjuntos. Además, también pondrá a consideración los cargos de secretario Letrado y un contador auditor.



Salario



El Defensor tendrá un sueldo igual a la que recibe un ministro del Ejecutivo. Los Adjuntos estarán equiparados a Jefes de Repartición de Primera mientras que el secretario y el contador, al jefe de segunda.





Remoción



El defensor del Pueblo y los Adjuntos son removidos por las mismas causales y por el procedimiento previsto para los magistrados del Poder Judicial, esto es, a través del Jurado de Enjuiciamiento.



Prohibiciones



Los cargos de defensor y de Adjuntos son incompatibles con el desempeño de cualquier profesión, actividad comercial, provincial o nacional, con la única excepción de la docencia en cargo de dedicación simple.



Fondos



Como ocurre con otras reparticiones que cuentan con independencia, el defensor del Pueblo, en acuerdo con el Poder Ejecutivo, le propondrá a la Cámara de Diputados el presupuesto anual del organismo.