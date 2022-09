En plena visita del jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, un afiliado del Pro radicó una denuncia contra el presidente del partido, Enzo Cornejo, por su presunto enriquecimiento ilícito. Un baldazo de agua helada para el diputado provincial, quien, al responder del tema en la conferencia de prensa, metió al Gobierno en su descargo, en un tiro por elevación. "Me preocupa que el hecho de pensar diferente... que moleste los carteles que pusimos la semana pasada en la Legislatura", destacó. Los legisladores de Juntos por el Cambio (JxC) habían puesto en sus bancas carteles con la frase "No a la ley de Lemas", en referencia al nuevo sistema electoral que han impulsado siete bloques legislativos, entre ellos, el PJ. "No nos queremos parecer ni a Formosa ni Santa Cruz", aseguró. Sobre su patrimonio, dijo que "no tengo nada que esconder" y, de inmediato, incluyó otro reclamo al Ejecutivo. "Sí pedir por seguridad. El año pasado sufrí un robo y al día de hoy nadie me dio una respuesta", remarcó.

La embestida contra Cornejo la hizo Mario Ortiz, quien a principio de agosto había llevado fichas de afiliación al estudio de la apoderada del Pro porque aseguró que el partido "está cerrado". Ahora, metió una denuncia de alto impacto político y mediático, dado que lo hizo en la previa de la llegada de Larreta, una de las figuras presidenciables del Pro. En cuanto al contenido de la acusación, Ortiz expuso que, en 2016, apenas unos meses después de asumir al frente del Enacom, Cornejo adquirió un inmueble en Zonda, en un barrio privado, de grandes dimensiones y con pileta, sobre el que estimó un valor de venta en el mercado en el orden de los 30 millones de pesos. Además, destacó que el hoy diputado y titular del partido "y su familia tienen un elevado nivel de vida, con viajes de vacaciones al exterior y vehículos nuevos", entre los puntos principales. Frente a ello, remarcó que "ha tenido un cambio ostensible en su nivel de vida que, a prima facie, no es acorde a las remuneraciones que recibió", ya que apuntó a su salario en el Enacom y al actual como diputado.

La denuncia fue hecha en la Unidad de Investigación (UFI) Delitos Especiales, cuyos fiscales analizaban su contenido.

No fue lo único, ya que Ortiz recordó el caso de María Eugenia Raverta, quien expuso en el Tribunal de Disciplina del Pro que, en 2015, le había entregado 380 mil pesos a Cornejo (por entonces secretario General del partido) para su candidatura como concejala de Capital. El denunciante resaltó que no hay registro contable de tal suma. Ortiz también indicó que, como afiliado, "he tenido acceso a datos de la contabilidad interna", en los que surge que en el período "2015-2019, varias personas que ocuparon tanto cargos públicos en diferentes organismos nacionales como cargos electivos realizaron aportes (...) que recibía muchas veces el propio Cornejo (...) y que no están reflejados en los balances contables del partido". Por eso, el afiliado planteó la posible existencia del delito de evasión, además del enriquecimiento ilícito.

Luego de que la denuncia estallara, era inevitable su consulta en la conferencia de prensa. Larreta dijo que "nuestra situación patrimonial personal es totalmente pública y todos somos totalmente transparentes", para cederle la palabra a Cornejo. El diputado remarcó que todo es "mentira" y que "cada vez que venía una autoridad nacional teníamos estas situaciones de falsas denuncias. Y siguen con estos métodos". Además, indicó que "no queremos que suceda lo que está pasando en San Juan, que estas prácticas de la vieja política se terminen en la provincia".

* Con presencia opositora

Además de los partidos que integran Juntos por el Cambio (JxC), el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, estuvo acompañado de otros referentes de partidos opositores, como el caso de Marcelo Arancibia, líder local de Generación para un Encuentro Nacional (GEN), quien llegó junto a Diego Seguí. Dicho partido viene trabajando para ser parte de la alianza opositora en San Juan, ya que, a nivel nacional, con Margarita Stolbizer a la cabeza, integran ese frente. Quien también fue invitado a participar, pero había adelantado que no concurriría, fue Martín Turcumán de ADN. El dirigente agradeció la invitación, pero sostuvo que no era el momento, ya que todavía resta mantener reuniones y trabajar para llegar a un acuerdo para que su partido forme parte de JxC.

ACTO PARTIDARIO

Larreta y Orrego: "Con o sin Lemas, vamos a ser Gobierno en San Juan"

Convocatoria. El búnker de Juntos por el Cambio (JxC) se vio colmado de simpatizantes por la visita de Horacio Rodríguez Larreta.

El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta cerró su visita con un acto partidario en la sede local de Juntos por el Cambio (JxC), en el que brindó un encendido discurso, al igual que el diputado nacional Marcelo Orrego. "Con o sin Lemas, vamos a ser Gobierno en San Juan", coincidieron ambos dirigentes, mientras los simpatizantes aplaudían ruidosamente. El otro punto en el que concordaron fue que el Gobierno quiere hacer "trampa" al instalar un nuevo sistema electoral. "Tienen miedo", resaltó el alcalde de la Ciudad de Buenos Aires, además de señalar que el Ejecutivo provincial "es parte del kirchnerismo, de este gobierno nacional que nos está llevando a este fracaso".

Orrego abrió los discursos y, además de las críticas que viene realizando al sistema de votación, destacó que "precisamos tres cosas para ser Gobierno. La primera, un programa de gobierno. Segundo, tener la gente que lo explique y lo defienda. Tercero, la convicción de llevarlo adelante. Tenemos que salir a militar por un San Juan en el que todos seamos más iguales, donde valga la pena invertir y vivir, donde cada uno se sienta parte". En su cierre, manifestó: "Con o sin Lemas, como sea, con trampa, queriendo sacar ventaja, el año que viene vamos a ser Gobierno en San Juan y en Argentina".

Por su parte, Larreta coincidió con el mensaje. "Le vamos a ganar con o sin Lemas, de la manera que sea". Pero, además, resaltó que "vamos a dar pelea para que no nos cambien las reglas de juego. Eso va a generar mística, adhesión de otra gente. Salgamos a explicarle a la gente que quieren hacer trampa. Son tramposos. No nos dejemos engañar con otras palabras. Hacen trampa porque tienen miedo, porque ven que se les viene. Esa es la verdad. Como decía uno de ellos: están nerviosos. En la elección anterior estuvimos a un empate técnico".

El alcalde porteño remarcó que "tenemos que tener la convicción de ganar, que estamos para transformar la realidad de Argentina y San Juan. El cambio se hace desde el poder. Tenemos un equipazo en San Juan que se está preparando para mejorar la provincia". Incluso, fue más allá al señalar que "me contaban hoy el desastre en el sistema educativo, cómo está la pobreza, la indigencia, el desempleo, la situación económica y social, una provincia que tiene el potencial de ser una provincia rica".

También remarcó que "hay que dejar claro que hay un gobierno provincial que es parte del kirchnerismo". Además, indicó que "tenemos que salir a la calle, casa por casa, recorriendo los comercios, poniendo la cara, estando cerca de la gente en este momento de angustia. Mostrar que estamos. No esperemos a última semana, ahí la gente ya no le cree a nadie porque no llega a fin de mes y tiene miedo con la inseguridad".