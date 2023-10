Sergio Vallejos Mini, excandidato a gobernador por la subagrupación Evolución Liberal y conocido empresario textil, fue denunciado por lesiones leves por un empleado del Instituto de Traumatología, tras una violenta situación ocurrida el martes en la tarde, y que se conoció ayer. El empresario quedó envuelto en el escándalo luego de que, según dijo, le "negaran atención" médica a uno de sus hijos, quien había sufrido un "grave" accidente tras "caer de un caballo" el martes por la tarde en Niquivil, Jáchal. En tanto, el denunciante y un testigo dijeron que nunca negaron atención y que no había "una situación de extrema urgencia" respecto de la salud del joven.

La acusación contra el excandidato, que participó dentro del frente Unión por San Juan (UxSJ) en las elecciones del 2 de julio, fue radicada ayer en la comisaría tercera de Capital por Andrés Sánchez, recepcionista de la clínica y quien, según sus declaraciones, fue quien recibió a Vallejos en un estado "alterado". Según fuentes policiales, Sánchez manifestó que el empresario exigió a los gritos atención, porque "vengo con una urgencia, mi hijo viene fracturado y está dentro de mi camioneta". El recepcionista afirmó haber seguido los protocolos de trabajo y pedirle, como a todos los pacientes, los datos de la obra social. Según relató Sánchez, fue en ese momento cuando el empresario reaccionó violentamente, lo insultó y luego le dio un golpe de puño a un "plástico" sobre el mostrador de entrada, el que rebotó y lo golpeó. Las declaraciones del trabajador de la clínica ubicada en calle Laprida fueron apoyadas por Javier Quesada, el gerente médico del instituto, quien brindó una declaración testimonial. El profesional detalló que Vallejos también lo insultó y empujo luego de ir hasta la camioneta donde se encontraba el joven. Quesada dejó asentado en la policía que interrogó al herido y este, a diferencias de lo que dijo Vallejos en Radio Sarmiento, aseguró que "se había caído de una moto" y no de un caballo. El médico además agregó en el acta que el joven "se encontraba tranquilo, que desconoce si tenía o no fractura, pero que no era una situación de extrema urgencia". DIARIO DE CUYO intentó comunicarse con Vallejos para que ampliara su versión de los hechos, pero este no respondió.

Vallejos se hizo conocido en el mundo de la política luego de manifestar su apoyo al candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei. Aunque más tarde el libertario terminaría desconociendo al sanjuanino como su candidato a gobernador. Tras ese desaire, el empresario textil manifestó públicamente su apoyo a Patricia Bullrich, vencedora de las primarias en Juntos por el Cambio. Pese a su participación en el frente, Vallejos sumó pocos votos con su espacio y obtuvo un escaso 0,91 por ciento de los sufragios.

El excandidato a gobernador también tomó trascendencia nacional luego de presentarse en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para impedir que el Gobernador y hoy candidato a senador, Sergio Uñac, se presentara a una segunda reelección consecutiva. Como se conoce, finalmente el máximo tribunal del país terminaría impidiendo al mandatario actual una nueva postulación.

Por otro lado, no es la primera vez que Vallejos Mini termina envuelto en un escándalo judicial, ya que durante la pandemia de coronavirus debió responder ante la Justicia provincial por mantener su negocio textil abierto cuando, según la investigación, no podía hacerlo por el aislamiento obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional, al que adhirió la provincia. Luego de varias instancias, Vallejos zafó del castigo.