Una de las consecuencias que provocó el aislamiento como medida de prevención ante el avance del coronavirus fue que de las 33 mil tarjetas alimentarias que le tocó a la provincia, el Banco Nación sólo pudo entregar 8 mil. Es por eso que, desde el Ministerio de Desarrollo Humano, a cargo de Fabián Aballay, se decidió repartir los 25 mil plásticos restantes. Para esa tarea, trabajarán con los intendentes para hacerlas llegar a los beneficiarios. Si bien se trata de una iniciativa nacional, la cartera local tomó la posta dado que la movida tiene el objetivo de seguir trabajando en uno de los ejes más importantes para el Ejecutivo sanjuanino dentro de este contexto de pandemia, como es la asistencia social.

La llamada Tarjeta Alimentar es una ayuda económica para todas aquellas familias que tengan hijos menores de seis años. El monto depende de la cantidad de niños o niñas que haya en la casa. Si una familia tiene dos o más hijos menores de seis años recibirá 6 mil pesos por mes, mientras que si poseen solo uno, el aporte es de 4 mil pesos mensuales. Se trata de una tarjeta de débito que sólo se puede utilizar para comprar alimentos.

Las restricciones por el coronavirus impidieron que el Banco Nación continuara con la entrega de las tarjetas alimentarias, por lo que desde la cartera que conduce Aballay se le pidió al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación la autorización para retirar los plásticos restantes y así poder seguir con el reparto. Sin embargo, desde la repartición nacional, que dirige Daniel Arroyo, decidieron depositar el monto correspondiente de la Tarjeta Alimentar en la misma cuenta de los beneficiarios que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), ya que ambos regímenes pueden cobrarse complementariamente. Pero la movida llegó a 15 mil de las 25 mil familias que no habían podido obtener el plástico, por lo que quedaron 10 mil afuera que hicieron saber su malestar.

Debido a esa situación y con el OK nacional, la cartera local repartirá la totalidad de las tarjetas que quedaron varadas en el Banco Nación, aunque no a todos les llegará con el mismo monto, dado que algunos ya cobraron marzo, abril y mayo, mientras que otros no recibieron nada.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social establecieron un calendario de entrega en cada uno de los departamentos. El miércoles comenzarán por Rivadavia, Rawson, Chimbas y Sarmiento, en los que se repartirán 3.282, 5.393, 4.957 y 1.497 plásticos respectivamente. El viernes siguen con 468 en Angaco. El martes 26 será el turno de Pocito, donde se darán 3.653 tarjetas. Al día siguiente, a Iglesia le tocará 245. El jueves 28, Caucete y Albardón recibirán 2.227 y 1.426 plásticos respectivamente. Y el viernes 29 esperan finalizar con la totalidad de los repartos, ya que llegarán 924 a Jáchal, 280 a Ullum, 251 a Zonda y 492 a Calingasta.

Aballay calificó el despliegue como un "desafío", ya que "originalmente, nosotros sólo aportábamos la logística". Además, manifestó que el objetivo de esta decisión es "agilizar el cobro por parte de las familias beneficiadas". El trabajo de reparto lo realizarán con personal de las comunas y de la entidad bancaria.