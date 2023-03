Ayer martes, un grupo de docentes autoconvocados se reunió en Iglesia para cortar el tránsito en el acceso a Veladero como medida de reclamo salarial y, según ya se anunció, la medida podría repetirse en las próximas horas. Ante la situación, desde la empresa Barrick aseguraron que la medida tuvo impacto en el funcionamiento normal de la mina Veladero y pidieron que cese ese modo de reclamo.

“Estamos tratando de llevarlo con el mayor respeto. Pero, definitivamente, este tipo de acciones no sólo perjudica a la mina Veladero, no sólo perjudica a la empresa, el gran perjuicio es para los trabajadores, que están haciendo cambio de turno después de 14 días de estar en la mina, con muchas ganas de estar con sus familias, con sus hijos, de compartir y descansar y se ven afectados por esta metodología de reclamo. Nosotros somos muy respetuosos de los reclamos en todos los niveles, en todas las actividades, pero no podemos estar de acuerdo en la metodología de afectar la vida y el trabajo de otras personas que tienen el derecho de trabajar”, comentó Marcelo Álvarez, director ejecutivo de Barrick Sudamérica, en diálogo con el programa Demasiada Información, de radio Sarmiento.

Y agregó: “En definitiva, con este tipo de manifestaciones se ve perjudicada toda la provincia. Porque no sólo son los trabajadores los afectados, sino toda una cadena de valor de un montón de empresas sanjuaninas que viven de su trabajo y que tienen que trasladar bienes y servicios para la mina y no pueden hacerlo”.

En cuanto al impacto que tuvo el corte de este martes, detalló: “Entre ayer y hoy teníamos que trasladar 800 personas que estaban bajando y subiendo a la mina y hemos tenido que modificar los cambios de turno. Y cada vez que modificamos los cambios de turno hay que modificar la salida de producción. Esto tiene un impacto no sólo en la empresa sino también en los recursos de la provincia, que son necesarios para generar mejores condiciones de vida para todos los trabajadores”.

Para finalizar, Álvarez sostuvo: “Queremos tratar de que los maestros entiendan que, si bien para nosotros la educación es uno de los ejes más importantes y que respetamos el reclamo, es importante que la actividad productiva de la provincia siga funcionando para el bien de todos”.