Norma González, una vecina zondina, denunció que el intendente Miguel Atampiz le quitó una beca después de conocer que había cantado en el cumpleaños de su rival político: Oscar Villalobos.

La mujer cumplía tareas en el cementerio departamental desde hace años, según dijo.

"Me llamó la jefa de personal y me quitó la beca de 6 mil pesos. La mujer me dijo que era porque había estado cantando en el cumpleaños de Villalobos, fui porque me contrataron y pagaron", dijo a La Brújula.

"Yo no soy propiedad de nadie, soy dueña de cantar donde me inviten. Pasó después que Villalobos subió las fotos de su cumpleaños a las redes sociales y al otro día me llamaron para sacarme la beca", agregó.