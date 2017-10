En sede judicial, Aurora Ahumada, la empleada de la Mutual de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), donde trabajaba Raúl Tellechea, trató de desligarse de la desaparición del ingeniero al manifestar que los datos que aportó fue para ayudar en la causa. Sin embargo, su declaración contrasta con la posición de la querella y la Fiscalía, que entienden que tuvo una participación intencional al brindar informaciones falsas y ocultar pruebas para así "favorecer y facilitar el desbaratamiento de la investigación" y de esa manera "lograr la impunidad de los verdaderos culpables", los exdirectivos de la entidad.



La declaración de la empleada en la Justicia Federal se dio el martes y significó el final de la segunda tanda de indagatorias que encaró el juez Leopoldo Rago Gallo, que incluyó al exjefe de Policía, Miguel González, y al excomisario Mario León, quien fuera el encargado de la comisión que se creó para encontrar a Tellechea. Ahora, el magistrado debe definir la situación de los tres implicados. Los que están con procesamiento confirmados son Luis Moyano, extitular de la Mutual y quien fuera funcionario en la gestión pasada, Miguel Del Castillo, Rubén Eduardo Oro y Luis Alonso, exdirectivos de la entidad universitaria. También está en la misma situación el expolicía Alberto "Lali" Flores y Sebastián Cortéz Páez, un arrepentido. Según el fallo, estos seis "deliberadamente orquestaron un plan para secuestrar a Tellechea a fin de ocultar el irregular manejo de los fondos de la mutual".



El caso es sumamente resonante, la familia Tellechea lleva ya 13 años con reclamos permanentes (Ver recuadro) y desde que pasó a la Justicia Federal, en 2011, dio un vuelco hacia la desaparición forzada de persona.



Con respecto al último eslabón del caso, Ahumada había dado una declaración testimonial en la que recordaba que Tellechea contaba con una cédula federal y que, posiblemente, eso le permitía salir del país, haciendo referencia que podía estar prófugo, según la querella. La investigación determinó que ese documento nunca existió y que Tellechea no contaba ni con pasaporte. Ahora, en su indagatoria, la empleada aclaró que en realidad hacía referencia al carné de la Federación Ciclista Sanjuanina. Además, la mujer insistió que su hija aseguró ver a Tellechea en diciembre de 2014, caminando en el cruce de las peatonales, a dos meses de la desaparición. Reiteró que denunció esa situación en la Policía y que hubo una búsqueda en ese lugar, pero, según el expediente, no hay registros policiales de tal circunstancia. Para la querella ese hecho no ocurrió y sirvió para desviar la investigación, justo en el momento que se estaba denunciando a los exdirectivos de la mutual por malversación de fondos. También Ahumada dijo que, luego de un allanamiento, encontró y aportó documentación que ligaba supuestamente a Tellechea con una supuesta estafa a la entidad. En ese marco, explicó que lo hizo para colaborar, pero los acusadores entienden que la intención fue perjudicar al ingeniero, en un hecho que se demostró que no tuvo nada que ver.

Segunda ronda de indagatorias

Miguel González

El último día hábil de septiembre, declaró en la Justicia Federal quien fuera jefe de Policía de la gestión giojista. El exfuncionario fue implicado por la querella y la Fiscalía como el máximo responsable de la investigación para dar con Tellechea y que, además, demoró los procesos no informando en tiempo y forma las actuaciones correspondientes al juez. En sede judicial, González se despegó de la causa y cargó las tintas contra Mario León, el titular de Seguridad Personal y de la comisión especial, manifestando que este último era el encargado de toda la investigación.

Roberto Mario León

A pesar de haber sido el encargado de la sección que investigaba la desaparición de Tellechea y de haber sido el jefe de la comisión especial que se creó para el mismo caso, León indicó en la Justicia que no manejaba todos los detalles. Dijo que él no tomó las declaraciones realizadas en sede policial por tres sospechosos que hoy están procesados, situación que la querella entiende que fueron armadas por el excomisario. Además, aseguró que tampoco tomó contacto con el resultado de pericias que llevó adelante Criminalística, en la que faltaron fotos y datos clave.

Las marchas en busca de Justicia



Desde 2004, los hijos, familiares y amigos del ingeniero Raúl Tellechea vienen realizando marchas para reclamar Justicia y el esclarecimiento de su desaparición. A partir de 2005, las concentraciones y movilizaciones con público se fueron desarrollando en septiembre, mes en el que no se tuvo más noticias de su paradero. Una vez que la causa pasó a la Justicia Federal, la fecha se volvió aún mas significativa. Este año, el fiscal Francisco Maldonado y el juez Leopoldo Rago Gallo llevaron adelante las indagatorias contra González, León y Ahumada. En 2015, en el mismo mes, salió a la luz que el magistrado procesó a seis implicados, fallo que fue ratificado en febrero pasado por la Cámara de Apelaciones de Mendoza. Y en septiembre de 2011, el abogado de la familia Tellechea, Conrado Suárez, había pedido que la Justicia Federal investigara la desaparición forzada de personas.