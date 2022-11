La Cámara de Diputados aprobará la semana que viene la ley que declara la emergencia en la obra pública local. Se trata de la norma que tomará estado parlamentario en la sesión de mañana y que establece que el Ejecutivo afrontará con recursos propios los desfasajes que se han producido entre los montos de los contratos y el avance de la inflación, diferencia que no es cubierta por el mecanismo de redeterminación de precios. Según había indicado el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Ortiz Andino, la iniciativa tiene como objetivo no poner en riesgo los casi 12 mil puestos de trabajo registrados en la construcción. La decisión de avanzar de manera rápida en la aprobación, la que será el 10, fue confirmada por legislador de Actuar, Gustavo Usin, quien indicó que el tema fue analizado en la reunión de labor parlamentaria que se dio ayer y que hubo predisposición para que la norma sea aprobada "lo antes posible", tal cual lo solicitó el Ejecutivo.

La imposibilidad de que la iniciativa tenga el OK legislativo mañana se debe a que los diputados acordaron que el proyecto será girado a comisión para que sea analizado con detenimiento. Si bien, por el momento, no se vislumbran trabas para su sanción, los legisladores quieren evacuar dudas antes de dar su aval. Según indicó Usin, "hay que ver si la provincia está administrativa, económica y financieramente en condiciones para poder afrontar estos gastos". En esa línea expresó que, "de nada sirve que aprobemos esta ley si no está la plata". Además, entre las dudas que surgieron, aparecen lo que expresó el ministro Ortiz Andino cuando indicó que la gestión uñaquista compensará los desfasajes producidos, tanto de la obra pública provincial como de la nacional, y que no está previsto que la administración central devuelva ese gasto extra, lo cual llamó la atención en Diputados.