Desde hace 2 años Marcelo Orrego venía pidiendo en el Congreso que las personas con discapacidades permanentes no tengan que renovar periodicamente el Certificado Único de Discapacidad (CUD). "Es una burocracia innecesaria y genera muchísimos invonvenientes, porque si el CUD no está actualizado, no se puede acceder a medicamentos, atención médica, etc y esto afecta a las personas más necesitadas y de las zonas alejadas", sostuvo Orrego y agregó: "Para poder actualizar el certificado, tanto la persona con discapacidad como sus familiares, debían perder días de trabajo, hacer grandes distancias, realmente era innecesario".

Ante la iniciativa, y entendiendo la importancia de eliminar la burocracia, detrás de Orrego se sumaron más legisladores con propuestas similares que permitieron alcanzar, finalmente, un dictamen por consenso.

Según el Registro Nacional de Personas con Discapacidad, al 2 de marzo de 2022, hay 1.503.779 personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

En San Juan, según datos del INDEC, más del 8% de los sanjuaninos posee algún tipo de discapacidad.