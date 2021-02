A pocos días de iniciarse la paritaria docente local, la que se espera que arranque dentro de los próximos 15 días, los gremios de UDAP, UDA y AMET fijaron posición ante un eventual encuentro con las autoridades de Educación y Hacienda. Sin hablar de porcentajes, los tres secretarios generales coincidieron en lograr un acuerdo salarial que permita recuperar la diferencia entre lo pactado en 2020, un 13,5 por ciento, y la inflación anual de ese año que cerró en un 36 por ciento. Además, apuntaron a que también deberá estar contemplada la suba de precios que se estima para este periodo, que según algunas consultoras superará el 30 por ciento. Frente a ese escenario Luis Lucero de UDAP, Julio Roberto Rosa de UDA y Daniel Quiroga de AMET, se mostraron a favor de tener un incremento salarial escalonado y con al menos una instancia de revisión, tal como ocurrió el año pasado (ver Protagonistas).

El cierre de un acuerdo salarial entre el Ejecutivo y los docentes es clave para la economía local ya que, históricamente, dicho acuerdo ha servido como base para los demás gremios estatales, los agentes de la salud y el resto de los trabajadores de otros dos poderes del Estado: Legislativo y Judicial. Si bien hasta el momento no hay una fecha de reunión, el jueves habrá un encuentro entre las partes para cerrar el decreto que define la titularización para los docentes del nivel secundario. Los gremios docentes apuntan a que la ministra de Hacienda, Marisa López, participe de esa reunión y así se pueda definir el cronograma de encuentros paritarios. Hasta el momento la funcionaria no ha confirmado su presencia. La discusión salarial no es el único tema a debatir, ya que también está en análisis el proceso de vacunación contra el Covid-19 para los docentes (ver recuadro).

De acuerdo a lo que plantean los representantes docentes, el acuerdo salarial para este año deberá contemplar un incremento de al menos el 22,6 por ciento, cifra necesaria para que la suba pactada el año pasado, del 13,5 por ciento, alcance la inflación del 2020, que llegó al 36,1 por ciento. A su vez, a dicha cifra se le debería sumar una recomposición por la suba de precios para este año. El acuerdo pasado se fijó en tres tramos: un 5,5 por ciento a partir de marzo, 3,5 por ciento a partir mayo y 4,5 por ciento desde julio, y una instancia de revisión a fines de ese mes. Los dos últimos aumentos fueron suspendidos producto de la crisis económica que generó la pandemia y fueron liquidados en un solo pago del 8 por ciento con el salario de septiembre, mientras que la revisión de la paritaria se produjo en diciembre. En dicho encuentro, la cartera contable garantizó lo que fue pactado en la paritaria nacional: un salario mínimo docente de 27.500 pesos, incluido una suma extraordinaria no remunerativa de 4.840 pesos en cuatro cuotas de 1.210 pesos cada una, material didáctico y Fonid (Fondo de Incentivo Docente). En esa reunión, la gestión uñaquista confirmó el pago de un plus para los empleados estatales que fue de 12.000 pesos. Las partes indicaron que la paritaria nacional, que se espera para los próximos días, servirá de base para el acuerdo local.

Vacunación para los docentes

De acuerdo a lo que indicaron los distintos gremios docentes, el lunes se estableció cómo será el programa de vacunación contra el Covid-19 para los maestros. Salud Pública recibió de Educación el pedido de 18.000 dosis y la gradualidad de cómo iniciar el esquema de vacunación con la prioridad en los 8.000 maestros del nivel inicial, primaria y educación especial. Luego los 5.200 del secundario.

Aumento 2020

13,5 Fue el porcentaje de incremento que acordaron los docentes con el Ejecutivo. El valor índice llegó a 34.230 pesos y el básico de cargo testigo de maestro de grado, jornada simple, fue de 13.795 pesos.

Protagonistas

LUIS LUCERO - Titular de UDAP

"No pedimos un porcentaje pero el acuerdo va a tener que tener en cuenta los puntos que se perdieron en el 2020 y también una proyección de los efectos inflacionarios que se van a dar este año. Además, no podemos dejar de monitorear nuestro salario, por eso creemos que puede haber más de una instancia de revisión".

JULIO ROBERTO ROSA - Titular de UDA

"En las próximas dos semanas se debe dar inicio a la paritaria. Aspiramos a recuperar el salario del docente y equiparar el sueldo frente a la inflación. Seguramente el acuerdo se va a cerrar en tramos porque una suba de una sola vez, es difícil que se pueda cumplir. La cláusula gatillo se puede pedir, no es prioridad".

DANIEL QUIROGA - Titular de AMET

"Se debe actualizar el salario docente a los niveles inflacionarios que ha habido durante el 2020 para poder recuperar el poder adquisitivo. También se debe tener en cuenta la proyección inflacionaria hasta la próxima reunión paritaria. Si hay aumentos parciales, nos vamos a tener que sentar a discutir en el medio".