Los docentes autoconvocados decidieron comenzar el lunes las clases, luego de que acumularan 17 días sin asistir a las aulas y que la gestión uñaquista les otorgara un aumento salarial del 71,1 en tramos y que garantizara que no habrá docentes que cobren menos de 180 mil pesos de bolsillo. Sin embargo, expresaron que se trata de un "regreso a las aulas en disconformidad" y que se mantendrán en estado de alerta, por lo que no descartan retomar el paro más adelante. Consultados sobre qué podría ocurrir para que vuelvan a las medidas de fuerza pese a las mejoras que han tenido, dos referentes indicaron que será clave el recibo de sueldo de este mes, en el que se verá el impacto de las medidas salariales anunciadas por el Gobierno. No es lo único, ya que "será muy importante ver si se aplica el descuento de días no trabajados", lo que, según dijeron, "no quedó claro si habrá quitas o no". En ese marco, se mostraron esperanzados en que el Ejecutivo no cumpla con el principio de "día trabajado, día pagado". De lo contrario, no descartaron que existan autoconvocados que retomen el paro.

La decisión de los maestros de comenzar con el dictado de clases se dio pasado el mediodía de ayer y luego de que realizaran una asamblea que tuvo su epicentro en la puerta de Casa de Gobierno. En dicha cumbre, los autoconvocados analizaron la medida que tomó la gestión uñaquista con el objetivo de beneficiar a los maestros que menos ganan. El miércoles, en conferencia de prensa, la ministra de Hacienda, Marisa López, había indicado que habrá una suma no remunerativa de hasta 42.500 pesos, que se liquidará a los maestros, para que perciban un sueldo de 180 mil pesos de bolsillo. De hecho, era el reclamo de los autoconvocados, que pedían un "sueldo digno" y que cubriera la canasta básica total. Dicha medida impactará en unos 7.000 docentes y en unos 3.000 agentes estatales no docentes. Levantar el paro no fue la única decisión de ayer, ya que el fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani, instruyó a la Policía para que libere cualquier corte de calle o ruta permanente y sistemática y que se informe al Ministerio Público (ver recuadro).

La docente Mariela Castillo fue clara al explicar que "volvemos a las aulas, pero en disconformidad. Esto no quiere decir que dejamos la lucha. Nos vamos a seguir preparando porque esto recién empieza". A su vez, dijo que, "cuando cobremos el sueldo de marzo, va a ser muy importante porque no se ha dejado en claro si los días de paro se descuentan". Además, criticó el anuncio al indicar que, para aplicar el incremento y llegar a los 180 mil pesos, "no se está valorando la antigüedad y tampoco el radio". Así, señaló que "tenemos que conseguir que el aumento vaya al básico porque eso va a repercutir en la antigüedad y en el radio" y que "no sea una suma no remunerativa".

No obstante, los maestros tendrán un aumento este mes del 41,1 por ciento, más un 10 en abril, 10 en julio y 10 en septiembre, lo que repercutirá en el básico de las distintas categorías. Por ende, impactará en la antigüedad y en el radio (la zona o lugar de trabajo), sumado a que hubo actualizaciones en estos ítems el año pasado.

Por su parte, el docente Jorge Lozano reconoció que el incremento "ha sido muy bueno para la gente que estaba cobrando mal", pero, al igual que Castillo, indicó que "se debe sumar al básico" para que "beneficie a todos". Así, reconoció que la medida generó "malestar" en un sector. También remarcó que "será muy importante ver el impacto del aumento en el recibo" y si se aplicará el descuento.

La Policía intervendrá en cortes de calle

Junto a los fiscales coordinadores de Flagrancia y de Delitos Especiales, el titular del Ministerio Público (MP), Eduardo Quattropani, anunció que instruyó a la Policía para actuar en cortes de calle o ruta que sean "permanentes y sistemáticos", ya que, sobre un informe de la misma fuerza, "surge claramente cómo los cortes se han convertido en un sistema, en una estrategia, en un modo de actuar". La decisión tuvo como claros destinatarios los autoconvocados, quienes "han sitiado una ciudad, impidiendo, de una manera sistemática y con intencionalidad, la circulación de los sanjuaninos". En ese marco, dijo que el MP "de ninguna manera está intentando criminalizar las protestas, pero se tiene que evitar que, para protestar, se cometa un delito". De ocurrir los casos, habrá detenciones y la intervención de la Justicia.