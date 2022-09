Los tres gremios docentes, UDAP, UDA y AMET, coincidieron que en la reunión convocada por el Gobierno para el 14 de septiembre, de la que participarán el resto de los sindicatos estatales, solicitarán un acuerdo salarial que asegure una remuneración "que le gane a la inflación". Esto es, que en el cierre del año, el incremento para los maestros sea superior al índice de precios al consumidor, el cual se estima que rondará el 80 por ciento, incluso algunos especialistas calculan que más. El dato no es menor, ya que si se cumple el pedido de los gremios docentes, el aumento deberá estar por arriba de ese porcentaje. Si bien se trata de un valor alto, desde la cartera de Hacienda, que conduce Marisa López, no lo descartaron al indicar que "se mantiene la premisa de que los sueldos le ganen a la inflación". En esa línea se expresó ayer el propio gobernador Sergio Uñac, quien, consultado sobre la convocatoria, dijo que "la idea es que los trabajadores estatales no pierdan poder adquisitivo respecto de la inflación".

La postura de los gremios docentes es diferente a la que tiene UPCN, el sindicato con mayor representación dentro de los trabajadores estatales. Consultado por este medio, su líder, José "Pepe" Villa, ratificó que entienden que lo más conveniente es que se aplique la cláusula gatillo, el mecanismo en el que los estatales tengan un incremento en línea con la inflación mensual. Según el dirigente, "evitaría que tengamos que reunirnos cada tanto para acordar un aumento de sueldo".

La reunión entre el Ejecutivo y los gremios estatales (docentes y no docentes) había quedado fijada para la primera quincena de este mes en el acuerdo salarial que se cerró en junio. En esa oportunidad, las partes acordaron mantener un encuentro para analizar el avance de la inflación. De hecho, la reunión del 14 está prevista para las 17, una hora después de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dé a conocer el valor de agosto, que rondará el 7 por ciento. Sobre ese punto, López indicó que "reunirnos a esa hora nos va a permitir contar con datos frescos sobre el índice de precios".

Conocer el dato de agosto no es menor, porque desde el Ejecutivo lo van a tener presente para llevar adelante la reunión. Es que, según quedó expresado en el comunicado de la convocatoria, el acuerdo salarial vigente del 65 por ciento de aumento en lo que va del año, supera a la inflación actual del 46,2 por ciento, más el valor que publique el Indec. Así, dicho escenario será utilizado como carta de negociación para cerrar un acuerdo conveniente para lo que resta del año. Al punto que, por lo bajo, estiman que el aumento actual, del 65 por ciento, también será superior al valor de inflación de septiembre. Bajo ese esquema, tanto desde el Gobierno como desde los gremios docentes apuntan a que se deberá cerrar un nuevo aumento para los últimos tres meses del año.

Sobre la reunión del 14, Luis Lucero, de UDAP, dijo que el objetivo es "ganarle a la inflación y cuando digo ganarle es si la inflación es del 80 por ciento, que el acuerdo salarial sea superior". Así, indicó que no está de acuerdo con una cláusula gatillo. En la misma línea se expresó Julio Roberto Rosa, de UDA, al decir que "la inflación anual va a superar el 65 por ciento, por lo que va tener que existir un aumento", mientras que Daniel Quiroga, de AMET, expresó que "la cláusula gatillo perjudica. Nosotros tenemos que preservar de que estemos siempre por arriba de la inflación".

> CONTRATADOS

En el acuerdo salarial que se cerró en junio, el Ejecutivo le confirmó a los gremios estatales que este año se producirá un traspaso de trabajadores contratados a planta permanente. La iniciativa, que será plasmada en un proyecto de ley que será girado a la Cámara de Diputados para su aprobación, tendrá en cuenta a aquellos contratados que prestan servicio antes del 31 de diciembre del 2018. Según un relevamiento inicial que hizo Hacienda, el Ministerio de Educación contiene a poco más de la mitad (50,8 por ciento) de los 1.959 trabajadores temporarios en condiciones de pasar a planta permanente. Le siguen, lejos, Salud Pública, Seguridad, Desarrollo Humano, Obras y Secretaría General de la Gobernación con 100 a 160 empleados.

Participantes

Al encuentro del 14 de septiembre están convocados todos los gremios estatales, docentes y no docentes. Así, participará UPCN, ATE, UDAP, UDA, AMET, Sindicato Médico, Asprosa, ATSA, Soeme, Sitraviap.

Reconocimiento

65 Es el porcentaje de aumento que el Ejecutivo otorgó en junio para sus trabajadores. Dicha suba se encuentra vigente.



Trabajadores

El Ejecutivo cuenta con unos 42 mil trabajadores, de los cuales casi la mitad son docentes. Los acuerdos se replican en los otros dos poderes del Estado. A su vez, los municipios intentan seguir la misma línea que la provincia.