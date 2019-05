Marcó la cancha. "Yo el 14 de marzo anuncié mi precandidatura, mis enemigos son las políticas de ajuste, por eso hay que ir a una gran PASO", dijo Scioli

El anuncio de la fórmula presidencial Fernández-Fernández tuvo un efecto demoledor en las aspiraciones de llegar a la Casa Rosada de los diputados Felipe Solá y Agustín Rossi, que bajaron sus candidaturas, e hizo dudar a Sergio Massa, mientras que Daniel Scioli (PJ) y Juan Manuel Urtubey (Alternativa Federal) reafirmaron sus intenciones presidenciales.



En menos de una hora, luego de que la expresidenta subió un video a las redes sociales, en el que anunció que le había pedido a Alberto Fernández que sea el candidato a presidente por un "frente patriótico" que encabezará el PJ, Rossi señaló: "Yo no voy a ser candidato. Mi candidatura estaba presente en el caso de que Cristina no quiera ser candidata".



En esa línea, Solá manifestó: "Mi candidatura tenía una única misión: construir una unidad amplia para defender al trabajo, a los humildes y a la clase media. Ese objetivo está cumplido. Celebro la decisión de Cristina".



En tanto, dentro del peronismo cercano al kirchnerismo, el diputado nacional por Unidad Ciudadana Daniel Scioli ratificó su postura de competir en las internas contra la fórmula Fernández-Fernández al reclamar que "se compita en una gran PASO" y destacó: "Siento una responsabilidad y un compromiso con el 49 por ciento que me acompañó" en 2015.



Otro de los presidenciables que se encuentra en Alternativa Federal (AF), el jefe del Frente Renovador Sergio Massa, opinó: "Alberto trabajó mucho alrededor de nuestro espacio y tenemos una mirada crítica, y no creo que haya cambiado respecto de muchas cosas que hizo el gobierno anterior, y eso no cambia". También el gobernador de Salta y precandidato a presidente por AF, Juan Manuel Urtubey, consideró que la fórmula presidencial K "es parte del pasado" y confirmó que continuará con su postulación presidencial en el espacio del peronismo no kirchnerista.



En tanto, el presidente del PJ bonaerense, Fernando Gray, saludó: "Felicitamos a Alberto Fernández y nos ponemos a su disposición para convocar a todos los sectores del campo nacional y popular y consolidar así un gran frente electoral que le devuelva la esperanza y la alegría a nuestro pueblo".