La agenda política de Sergio Massa en San Juan incluía un conversatorio y, cuando el micrófono quedó en manos de referentes locales, la agenda giró a los aspectos económicos y productivos. En Pocito, frente a unas doscientas personas, el candidato a presidente y Ministro de Economía respondió a consultas que habían acordado con anticipación con empresarios, políticos y otros referentes, incluidos docentes. Además, dejó un anuncio clave para la provincia: la quita por ley de las retenciones a las economías regionales.

La agenda económica no fue un área que el candidata intentara evitar, antes de las preguntas y respuestas habló a los presentes y dijo que quiere apostar por la cadena de valor de "la energía y la minería", para generar independencia económica. Tras la consulta de qué hará con las economías regionales con valor agregado dijo que su gran apuesta será a este sector "porque generan más divisas y puestos de trabajo" y adelantó que mandará al Congreso la quita de retenciones "para que nadie pueda revertir después esta medida.

Frente a los presentes, el ministro de Economía repitió que su gestión se enfrentó a desafíos como la sequía y el crédito del FMI, pero matizó que "hago estos números, porque alguien podría decir que esta historia va a seguir, pero no es así". Según dijo, el próximo año el déficit de U$S 21.000 millones que recibió se revertirá "y el próximo presidente, salvo que haga locuras como aceptar una devaluación del 100% o dolarizar, contará con U$S 40.000 millones más de los que tuve yo".

APOSTILLAS



Disculpas

“Quiero pedir perdón por lo que pasó en agosto (devaluación) más allá de que lo máximos

responsables de que no pudimos cumplir con el FMI se escondieron bajo un colchón”

Dólar

“Argentina tiene que normalizar su sistema de cambio y su sistema de importaciones, pero

no a cualquier precio, porque el 40% de la economía hoy está dolarizada”.

Libertarios

“Vienen por la eliminación de todas las becas y programas de medicamentos, vienen a recortar el vasto educativo y con un esquema que quita competitividad a la industria”