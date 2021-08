El Gobierno sanjuanino inició una compleja negociación meses atrás con el objetivo de adquirir 1.000.000 de dosis de la vacuna Sputnik V, en partes iguales de componente I y II. Pero a pesar que transfirió los 18 millones de euros necesarios para hacerse con las vacunas, nos e cumplió el contrato y no le quedó otra a la provincia que iniciar el proceso de recupero del dinero que, traducido a pesos, representa la friolera de poco más de $2.140 millones.

Guillermo Benelbaz, al frente del área de Coordinación Administrativa Financiera de Salud Pública, explicó a este diario que la provincia recibió el 22 de julio pasado la notificación de la transferencia, que de acuerdo a exigencias internacionales para estos casos el proceso de trasferencia del dinero desde la cuenta custodio hasta la Argentina comenzará el 23 de agosto y para acreditarse en la cuenta de la provincia tardará entre 4 y 7 días más, por lo que antes que termine el mes se hará el recupero del dinero, que a tales efectos de cumplir con las normas vigentes serán en pesos y al cambio oficial.

Sobre si la operación tiene alguna percepción (comisiones y demás), el funcionario dijo que eso quedaba a cargo de quien vendía las vacunas por lo que se le devuelve la misma cantidad de dinero que transfirió.

La operación que no fue

La provincia había firmado un contrato con la empresa alemana Rul AG, que tiene el OK para la venta de la vacuna rusa Sputnik V. Así se llegó a un acuerdo de 18 euros por dosis, por lo que el total arrojó 18 millones de euros por el millón de vacunas.

De acuerdo a la información del Gobierno, el contrato establecía la entrega para el 21 de mayo, pero la compañía alemana no cumplió, por lo que, legalmente, el plazo se estiró al 26 de ese mes. Sin embargo, tampoco se concretó el envío. Lorenzo explicó que el Ejecutivo le concedió dos prórrogas a Rul AG en junio, pero, ante el incumplimiento, se le dio de baja al contrato el 26 de ese mes.

A todo eso, la provincia había depositado los 18 millones de euros en el fondo Escrow de Londres denominado The Law Debenture Corporation. Este tipo de figura consiste en una garantía, en el que el dinero queda en un fideicomiso que administra un tercero, con experiencia y reputación en ese tipo de operaciones, que le libera al vendedor los recursos una vez que el comprador confirme que llegó el producto que se había pactado, el que, en este caso, era el lote de vacunas. Benelvaz explicó que había una serie de situaciones establecidas por contrato para que se liberara el dinero del agente de custodia Escrow, como que ambas partes prestaran el acuerdo. Pero, como eso no sucedió, se produjo otro mecanismo que estaba contemplado: el administrador del fideicomiso decidió retirarse como garante y definió que los recursos volvieran a su origen, es decir, a San Juan, en un procedimiento en el que no es necesario que dé motivos. entre fines de agosto y principios de septiembre.