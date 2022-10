Primer paso. Las y los concejales de la Comisión de Asuntos Legales, junto a los de otras comisiones, definieron presentar hoy el pedido de interpelación al intendente Rubén García.

En la reunión de la Comisión de Asuntos Legales se definió que el bloque giojista y el Pro presentarán hoy en el Concejo Deliberante de Rawson el pedido de interpelación al intendente Rubén García, confirmó el edil Fabián Olguín, quien agregó que deberán determinar cuándo se lleva adelante la medida. La Carta Orgánica establece que la citación debe efectuarse con 10 días de antelación, salvo que se trate de asuntos de extrema gravedad o urgencia y se disponga con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes. Entre los variados puntos que el Legislativo le pedirá informes al jefe comunal se encuentran la falta de construcción de nichos en el cementerio municipal pautado en una licitación, el uso del combustible de las movilidades a cargo de los funcionarios y las obras sin realizar, indicó Olguín.

García y los ocho concejales llegaron a sus puestos de la mano de la estructura que había montado Juan Carlos Gioja en Rawson, pero el actual intendente se distanció de su predecesor y el diálogo se rompió con las espadas en el Legislativo municipal. El pedido de interpelación nace en el bloque "oficialista", pero también se sumó la bancada Pro, con sus cuatro ediles.

Olguín, que preside la comisión de Hacienda, explicó que hay un expediente de 2020 en el que se llevó a cabo una licitación "por 890 nichos en el cementerio San Miguel, con un anticipo de 2 millones de pesos, y a la fecha hay 350 construidos. Queremos saber qué pasó con el faltante".

Además, el concejal destacó que en el temario está incluido el informe sobre la cantidad de vehículos del parque automotor municipal, sumado a que se le consultará "sobre la compra de combustible, dado que la hacen todos los secretarios, pero no está especificado qué vehículos tienen a cargo. Hay muchos expedientes de compra, no sólo de secretarios, sino también de directores". Olguín resaltó que "no se está acusando, se pide que se informe qué funcionarios están autorizados para la compra y qué movilidades tiene cada uno".

En el planteo se encuentran obras sin finalizar, como iluminación y el arreglo de plazas y calles en ciertos barrios y zonas, "incumplimiento" del presupuesto participativo (en el que intervienen los vecinos). Además, los concejales le pedirán un informe sobre la nómina de la planta política, actualizada y completa, al igual que el jefe comunal dé a conocer si hay más funcionarios que han llevado adelante contrataciones con familiares. La consulta tiene que ver con el caso del exsecretario de Gobierno, Elías Robert, quien puso la firma, en dos expedientes, para la compra directa de talonarios a la empresa de su madre, lo que quedó en la lupa ya que una ley provincial prohíbe los negocios del Estado con familiares. El exfuncionario y el intendente habían señalado que el municipio no está adherido a tal norma y, por lo tanto, no es aplicable, pero Olguín y desde el Pro habían señalado que la comuna debe regirse a lo que indica la Carta Orgánica y la adhesión a otras legislaciones, lo que impide tales contrataciones con parientes.

Otro punto que será incorporado es el conflicto que tiene la actual gestión con el gremio municipal SUOEM en cuanto a la recategorización del personal. Pese a que en la Subsecretaría de Trabajo se había dispuesto que trabajaran en conjunto en la definición de los empleados que ascenderán, las autoridades comunales y los dirigentes sindicales han elaborado sus propios listados y no hay puntos de acuerdo, indicó Olguín. La disputa de García con el SUOEM es otro de los focos de conflicto, el cual se ha manifestado en paros que han afectado, por ejemplo, la recolección de residuos.

Por su parte, Verónica Benedetto, del Pro, había dicho que apuntarán a los "salarios de los trabajadores, quejas de vecinos, falta de cumplimiento de servicios, incumplimiento de acuerdos y denuncias del gremio". A la hora de la fecha de interpelación, Olguín opinó que puede ser en una sesión ordinaria o en una extraordinaria.

CLAVES

Interpelación

Está contemplada en el artículo 39 inciso 26 de Carta Orgánica de la municipalidad de Rawson. Se trata de una de las atribuciones del Concejo Deliberante.

Temario

La citación al intendente o a sus funcionarios debe incluir los puntos a informar. Tanto el giojismo como el Pro acordaban los ejes del temario a presentarle al intendente.

Obligación

El Concejo puede citar al intendente o a los secretarios municipales, para que concurran obligatoriamente al recinto o a sus comisiones con el objeto de suministrar informes.

Plazos

La citación debe efectuarse con diez días de anticipación, salvo que se trate de asuntos de extrema gravedad o urgencia, lo que se define con las dos terceras partes.