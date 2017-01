Diferencias. Marinero, segundo desde la derecha, podía redistribuir partidas y ahora necesita el OK del Concejo. Entre los ediles que votaron por esa modificación están los oficialistas José Godoy y Gustavo Deguer, desde la izquierda.



El intendente de Iglesia, Marcelo Marinero, tenía la facultad de reasignar partidas presupuestarias a discreción, pero el Concejo Deliberante le puso límites. Ahora, para hacer movimientos de fondos de un área hacia otra deberá tener la autorización del legislativo comunal. El cambio se produjo en la sesión extraordinaria del martes y el edil opositor Carlos Ibazeta aseguró que el objetivo es controlar el manejo de los recursos, ya que “no se sabe qué se hace con la plata”. La modificación contó con el respaldo de los tres concejales oficialistas, que fueron decisivos para recortarle los poderes a quien conduce el departamento y el proyecto político al que pertenecen. Frente a esa decisión, ni el jefe comunal ni los tres bloquistas que levantaron la mano contestaron los llamados de este medio.

La movida en el seno del oficialismo iglesiano reveló, de mínima, la primera gran diferencia contra Marinero. En la gestión pasada, su hermano Mauro, actual diputado provincial, no tuvo ningún tipo de problemas para que el Concejo le ratificara la atribución de reasignación de partidas.



Iglesia viene estando en el centro de la polémica por los abultados recursos que ha estado percibiendo de las regalías mineras por la explotación de la mina Veladero y las críticas por la escasa realización de obras públicas de envergadura y la nula generación de alternativas laborales. De hecho, el presupuesto para este año estipula fondos por 225 millones de pesos, de los cuales, 80 millones provienen de las regalías, indicó el basualdista Ibazeta. Justamente, el martes se trató la ordenanza que determina los ingresos y egresos del municipio y el concejal opositor hizo moción para modificar el artículo que le permite al intendente redistribuir partidas de un área hacia otra a su voluntad. El planteo consistió en que, desde ahora, los movimientos de fondos deberán contar con la autorización del cuerpo deliberativo y el mismo encontró eco en los ediles Wilson Díaz, del frente que lidera el macrismo, y los bloquistas Gustavo Deguer, presidente del Concejo y exfuncionario de Mauro Marinero; Hugo Aguirre y José Godoy.



Ibazeta dijo que la modificación “era necesaria porque no sólo hay dudas en el manejo de los fondos sino que no hay justificación al respecto”. Más contemplativo, Díaz expresó que “esto no es contra nadie sino para controlar y ayudar al intendente a gobernar para los iglesianos”.