No será una paritaria más entre el Gobierno y los tres gremios docentes, ya que en las puertas del Centro Cívico se congregarán los autoconvocados, en una cantidad, dicen, aún mayor a la que demostraron en las movilizaciones de la semana pasada. Son maestros que han puesto en tela de juicio el paraguas sindical, ya que, en sus consignas, aseguran que no se sienten representados por ninguna de las entidades. Así, reclaman un sueldo digno frente a la escalada inflacionaria. Las autoridades del Ejecutivo presentarán hoy una oferta a UDAP, UDA y AMET, debido a que, pese a los cuestionamientos, son los habilitados para participar de la negociación y porque venían solicitando el adelantamiento de la discusión, aunque, al cierre de esta edición, en Gobierno se evaluaba cuál será el mecanismo para comunicar la propuesta a los autoconvocados.

Así las cosas, el ofrecimiento no sólo será analizado por los representantes gremiales sino también por los docentes movilizados, quienes deberán definir entre la muchedumbre si está a tono con lo que piden. En su petitorio, habían solicitado que el salario sea equiparable a la canasta básica, la que está cerca de 96 mil pesos, entre otros puntos. De la definición dependerá si continúan con las marchas, que en la práctica implica la no asistencia a clases, o si toman otro tipo de medidas.

En un comunicado, la ministra de Hacienda, Marisa López, reiteró lo que había señalado en el programa Demasiada Información, de Radio Sarmiento: que habrá una suba extra a los docentes que menos ganan, por fuera de lo que después sea el acuerdo salarial. Además, en la cartera económica ven como un hecho que se adelantará a junio el incremento del 5 por ciento previsto para julio, lo que totalizará un 30 por ciento con el mes que viene. No es lo único, dado que se rediscutirá un nuevo esquema de aumentos para el segundo semestre de este año.

Al cierre de esta edición, el equipo de Hacienda terminaba de afinar los números y la ministra mantenía reuniones con su par de Educación, Cecilia Trincado. El encuentro con los representantes de UDAP, UDA y AMET arrancará a las 9, en lo que se vislumbra una extensa jornada tras el estudio que hagan los representantes sindicales y la deliberación de los autoconvocados.

Luis Lucero, de UDAP, había hablado de una paritaria sin techo, mientras que Julio Rosa, de UDA, tiró que la negociación deberá tener como piso una inflación anual del 70 por ciento, en lo que coincidió Daniel Quiroga, de AMET.

Por el lado de los autoconvocados, el planteo es que el sueldo de un docente con un cargo sea equivalente al de la canasta básica, fijada en 96 mil pesos. La paritaria nacional ha establecido que el maestro que recién se inicia y que tiene un cargo no debe ganar menos de 50 mil pesos. En ese punto, todo indica que desde Hacienda inyectarán un refuerzo económico, al igual que en los casos de docentes iniciales con dos cargos, en los que cada uno de ellos no llegue al piso de 50 mil pesos. Los maestros movilizados también solicitaron la aplicación de la cláusula gatillo y que no les descuenten los días en los que hicieron las marchas.

Tras la paritaria docente, las autoridades de Hacienda se reunirán mañana con el resto de los representantes de los sindicatos estatales. El Centro Cívico también fue epicentro de reclamos de empleados (Ver Los otros...).

El viejo acuerdo

El acuerdo salarial fue del 45 por ciento en tramos: 20 por ciento en marzo, 5 por ciento en mayo, 5 puntos desde julio, 10 en octubre y 5 para diciembre. Todo indica que Hacienda adelantará el tra­mo de julio a junio, por lo que, a mitad de año, los empleados embolsarán un 30 por ciento. Los tramos del segundo semestre se rediscutirán de cero.



LOS OTROS GREMIOS

La ministra de Hacienda, Marisa López, y su equipo se reunirán el viernes con los gremios estatales no docentes, como UPCN, ATSA, ATE, Viales y SOEME, entre otros. Los recibos de sueldos de los empleados nucleados dentro de esos sindicatos tienen ítems distintos a los de los maestros, aunque la oferta porcentualmente sea la misma para todos. Luego de la movida de los docentes autoconvocados, empleados de distintas reparticiones se movilizaron el martes durante una hora en el interior del Centro Cívico, en reclamo de mejoras salariales. La movida se replicó ayer entre trabajadores de otras dependencias. Así, desde el Ministerio de Hacienda decidieron unificar el pago a todos los agentes públicos y adelantar la reunión con los sindicatos al viernes, dado que estaba pautada para el próximo lunes.

Por otro lado, salió a la luz que el sindicato ASPROSA, que nuclea a profesionales de la salud pública como bioquímicos y radiólogos, entre otros, decidió llevar adelante el lunes medidas de fuerza. Entre ellas, se encuentra el quite de colaboración y estado de asamblea de las 10 a las 14, manteniendo guardias mínimas el resto del día en todos los centros de salud. Desde la Subsecretaría de Trabajo, a cargo de Jorge Oribe, convocaron para hoy a las 9 a conciliación obligatoria entre el gremio y las autoridades del Ministerio de Salud.