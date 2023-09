Ante el reclamo de los empresarios de actualizar el precio del boleto de colectivo y la necesidad de varias provincias de pedirle más dinero a Nación para amortizar un incremento, el ministro de Gobierno, Alberto Hensel, habló sobre la situación que presenta San Juan. "Evaluar la posibilidad de incrementar el fondo compensador porque ha aumentado en el AMBA y no se ha trasladado eso a las provincias, y en función de eso tomarán decisiones", destacó el funcionario.

Cabe destacar que el Comité Federal de Transporte (COFETRA) le elevó una nota al Ministerio de Transporte de la Nación para engordar el monto que hoy tiene el Fondo de Compensación, una herramienta que se creó para subsidiar el costo del pasaje y así, de mínima, morigerar las subas.

En este sentido, Hensel sostuvo que los empresarios toman el análisis de costos del pliego licitatorio y "es cierto que hubo muchos saltos por el proceso inflacionario, pero hay subsidios nacionales y provinciales" y agregó que "lo que buscamos es que se distribuya mejor los recursos que les toca a las provincias".

"El próximo gobierno tendrá que tomar las decisiones que considere oportunas y convenientes, nosotros estamos gobernando hasta el 10 de diciembre sin ningún tipo de especulación. No ha habido contacto con equipos de Orrego y ellos han manifestado que van a tomar contacto, la última semana o el mismo 10 de diciembre, a mí no me ha llamado nadie", finalizó.