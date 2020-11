Este viernes, en la Subsecretaría de Trabajo, se reunieron nuevamente los representantes del Sindicato Médico y Salud Pública para avanzar en el diálogo sobre los reclamos que ha realizado el gremio en la provincia. En diálogo con DIARIO DE CUYO, Matías Espejo, secretario de Medicina Preventiva y una de las personas de la cartera sanitaria que participó en la reunión, explicó de qué se trató la propuesta oficial. Trabajo extendió la conciliación obligatoria otro 7 días, lo que le impide al sector gremial realizar medidas de fuerza, como ameneazó anteriormente .

El Gobierno llevó a la mesa de negociaciones una propuesta que fue rechazada por el sindicato que encabeza Daniel Sanna. Se trata del pago adicional de un 25% del sueldo básico la categoría o grado del agente de salud, remunerativo y no bonificable, que sería depositado desde noviembre de este año hasta octubre del 2021. "Es para los médicos y enfermeros que están trabajando en el área Covid-19", resaltó y agregó que el gremio reclama un 35%, que impacte en el recibo de sueldo y no sea un plus. Alcanzaría a unos 4.200 trabadaores de la salud.

Espejo manifestó que una de las diferencias que se presentaron en la mesa de diálogo es la ley de carreras, que según el funcionario es un reclamo de vieja data y tiene que ver con la recategorización de los profesionales, que impacta en la parte salarial. En este sentido, el funcionario aclaró que dentro de esta emergencia sanitaria es imposible discutirlo

Otro punto que reclama el sindicato es la contratación de profesionales y el Gobierno destacó que no es un trámite simple pero prometieron mejorar el panorama y trabajar en los nombramientos "con cargos propios y no por contratos".