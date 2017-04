El Gobierno ya cuenta con una parte clave del plan integral para la renovación de la mina Veladero. La empresa canadiense Barrick y la china Shandong presentaron esta semana el programa de reingeniería para mejorar el valle de lixiviación, el área en la que se separa el metal de la roca a través de solución cianurada y en donde se produjo en marzo el desacople de tres cañerías que trasladaban oro y plata con algún contenido de cianuro.



El incidente fue el tercero en tan sólo un año y medio, por lo que la gestión uñaquista decidió suspender la actividad hasta que esté garantizada la seguridad de las operaciones. El ministro de Minería, Alberto Hensel, informó que las compañías presentarán las otras dos patas del proyecto entre el miércoles y jueves, por lo que recién ahí comenzará la evaluación. Tras ese paso, definirán si son necesarias correcciones o si está listo para su aprobación y que comiencen las refacciones. Por lo tanto, indicó que aún no hay una fecha de la reactivación, pero lo que está asegurado es que el personal seguirá percibiendo su salario.



Tras el tercer incidente, el Ejecutivo, como autoridad de aplicación, le exigió a Barrick un plan integral para que no haya más inconvenientes en Veladero. La compañía, junto a Shandong, ya presentó la etapa de reingeniería y sólo falta que entregue los puntos que tienen que ver con el desarrollo de proyectos sociales y productivos en las comunidades cercanas a la mina y la inversión que demandarán las obras y dichos programas.



En cuanto al plan de reingeniería, el Gobierno pidió la ampliación del valle de lixiviación y el cambio de las cañerías corrugadas por otras de 7,5 centímetros de espesor que deben ir termosoldadas. Además, requirió el traslado de los caños que transportan líquidos a unos 40 metros hacia el interior del valle y aumentar de 5 a 7 la cantidad de cañerías con una válvula para poder cortar o habilitar el material en caso de que se produzca una pérdida o saturación.



También se exigió que el camino de contingencia sea impermeabilizado para que actúe como otra barrera de contención.

Hensel resaltó que empezarán a estudiar la etapa de ingeniería una vez que estén presentadas las otras patas del plan, como el aspecto sociocomunitario y ambiental y la inversión. “Vamos a evaluarlo en su totalidad”, resaltó el ministro.



Barrick había informado que estimaban retomar en junio la operación en el valle de lixiviación, pero el titular de Minería señaló que aún no puede dar fechas. Según explicó, tras analizar el plan integral, deben verificar si hacen falta correcciones para aprobarlo y la compañía luego debe realizar las mejoras. Si el freno se da hasta junio, la provincia dejaría de percibir millones de pesos en regalías (ver recuadro).

Pérdidas millonarias



Según las estimaciones que hicieron empresarios y funcionarios locales, la provincia tendrá una pérdida de al menos 59,4 millones de pesos por el freno de las actividades de la mina Veladero, presumiendo que la producción de oro se reactivará en junio, tal como lo estimó la empresa en su informe financiero publicado días atrás.



El monto está referido sólo a lo que corresponde por regalías (el 3 por ciento del importe total del mineral comercializado) y teniendo en cuenta que la empresa estimó una baja de producción de oro de 100.000 onzas para este año, sobre los 830 mil calculados inicialmente.



El freno se debe a la decisión del Gobierno sanjuanino de suspender la actividad en el valle de lixiviación en el emprendimiento luego de un tercer incidente en la mina en tan sólo un año y medio. Además, sobre la mina también pesa un parate impuesto por el juez de Jáchal, Pablo Oritja.