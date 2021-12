La causa contra el miembro del Tribunal de Cuentas, Enrique Conti, quien fue denunciado por realizar actividades políticas cuando está impedido de hacerlo por su cargo, dará un paso clave en febrero. Según confirmó Guillermo De Sanctis, que fue sorteado para integrar el Jurado de Enjuiciamiento y es un hecho que lo presidirá, en el segundo mes del año que viene se analizará si se admite o no la denuncia que el referente del frente Consenso Ischigualasto, Marcelo Arancibia, hizo contra el bloquista disidente por haber participado de la campaña electoral de Juntos por el Cambio. De acuerdo a la Constitución, los integrantes del organismo del control del gasto público tienen vedada la tarea proselitista. A su vez, el cortista confirmó que ya se designó a un defensor oficial, mientras que el Fiscal de Estado, Jorge Alvo, desistió de su participación como acusador especial, ya que entendió que no hay perjuicio fiscal en la conducta de Conti.

Lo primero que hará el Jury en febrero es notificar a Conti de la denuncia para que haga o no su primer descargo. Luego, el Jurado definirá la admisión o rechazo de la denuncia. De aceptarla, deberá correrle vista de las actuaciones al fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani, para que en un plazo de 15 días defina si acusa o no a Conti. En ese proceso, los miembros del Jurado también pueden suspenderlo o no de sus funciones, ya que, según la ley, están facultados de hacerlo "durante el curso de la substanciación de la causa". Si el fiscal acusa, Conti tendrá dos semanas para ejercer su defensa por escrito, mientras que, luego de establecer qué pruebas serán utilizadas en el debate, el Jury fijará fecha de juicio, el que deberá ser dentro de los 60 días posteriores. Así, de ocurrir un proceso de destitución, se realizará durante el primer semestre.

De Sanctis confirmó que ya están designados los nuevos integrantes del Jurado de Enjuiciamiento para todo 2022. Así, indicó que asumirá la representación titular por la Corte de Justicia y que su par Marcelo Lima será el suplente. En el caso de los miembros por la Cámara de Diputados, los elegidos fueron Juan Carlos Abarca y Celina Ramella como titulares, mientras que Florencia Peñaloza y Sergio Miodowsky serán los suplentes. En el caso de los representantes de los abogados, los escogidos fueron Viviana Quero y Fernando Verdeguer como titulares y Ana Martina Dai Pra y Fernando Manrique como suplentes en la elección del Foro. Todos tomarán juramento hoy a las 11, en la sala de situaciones de la Corte de Justicia.

Sobre el estado de la causa, De Sanctis indicó que "la composición actual del Jury (que cumple funciones hasta fin de año) llegó hasta la designación del defensor Oficial. Dicha elección se dispuso por sorteo y el que fue designado fue Juan Facundo Gil Nale", quien ya fue notificado. Además, el cortista dijo que Arancibia ratificó la denuncia y ha completado una serie de requisitos que fueron pedidos por el Jury, como la presentación de algunas pruebas. También se le corrió vista al fiscal de Estado, quien "declinó su participación diciendo que no advierte perjuicio contra el Estado", explicó el ministro de la Corte.



Destitución

Tras una denuncia que presentó la Corte de Justicia, el juez de Jáchal, Javier Alonso, fue destituido de su cargo en octubre pasado. Los motivos principales fueron morosidad injustificada y la falta de conducción en la Segunda Circunscripción.