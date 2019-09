Amistad. Schiaretti se deshizo en halagos para con Sergio Uñac, al punto que indicó que el mandatario local "es uno de los mejores gobernadores que tenemos los justicialistas".

El convenio que firmó ayer San Juan con Córdoba para fortalecer actividades turísticas en ambas provincias tuvo su trasfondo político. En el cierre de los discursos protocolares, el gobernador y presidente del PJ local, Sergio Uñac, le dijo a su par Juan Schiaretti que "todos los peronistas en el país tenemos un gran desafío, que es construir un país con oportunidades para todos". En ese marco, elogió al cordobés al señalar que "tiene mucho para dar y los gobernadores tenemos mucho para aprender de él". El mensaje resonó en los presentes y algunos interpretaron que esas palabras fueron una clara señal para que el mandatario se sume a los gobernadores peronistas que apoyan al candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández. Incluso, ambos dirigentes tuvieron una misma visión de lo que necesita el país en el futuro: "Federalización".

El gobernador de Córdoba llegó ayer y junto a Uñac firmaron un acuerdo para que, entre la Agencia Córdoba Turismo y el Ministerio de Turismo y Cultura local, se lleven adelante tareas en conjunto que tiendan a impulsar la actividad turística de ambas provincias. Si bien en su discurso Schiaretti no dio definiciones políticas, en rueda de prensa manifestó que "es importante que en los próximos años Argentina alcance estabilidad, que es uno de los dramas que hemos tenido en las últimas décadas. Hay que tomar medidas que sean adecuadas para que se avance en el federalismo porque Argentina tiene deudas con el federalismo".

Hasta el momento, el cacique cordobés ha evitado manifestar públicamente un apoyo a Fernández y algunos marcaron eso como diferencias. Incluso, el ex jefe de Gabinete del kirchnerismo llegó a decir que "no necesito de Schiaretti para ganar una elección". Sobre esa definición, el que salió a responder fue Uñac al manifestar que "Alberto me ha expresado que tiene un aprecio personal por Schiaretti y la necesidad de que se trabaje en conjunto. Los tres compartimos la misma percepción de que tenemos que construir un país federal y él (Fernández) en ningún momento ha expresado que no le hace falta lo que Juan pueda aportar".