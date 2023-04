El Tribunal Electoral registró oficialmente el miércoles pasado a los candidatos que competirán el 14 de mayo y salió a la luz que hay 6.461 postulantes, entre titulares y suplentes, para todos los cargos provinciales en juego. La cifra revela un aumento del 112 por ciento con respecto a las PASO 2019, cuando participaron 3.050 aspirantes. La magnitud de contendientes es equiparable a los que se anotaron durante la vigencia de la entonces Ley de Lemas: 6.656 en 1995 y 6.461 en 1999 (esta última cifra coincide con la del comicio que viene), de acuerdo a los registros de este medio.

El 14 de mayo regirá el Sistema de Participación Abierta y Democrática (SIPAD), el cual es igual a Lemas, en el que los votos de los candidatos (a gobernador o intendente, por ejemplo) de un mismo frente se acumulan y van a parar al que salió primero en esa especie de interna, lo que le sirve para competir con el rival de otra alianza, que puede utilizar dicho mecanismo de tributación. Por eso, la clave es poner en la cancha postulantes de distintos espacios para sumar sufragios.

En la previa ya se conocía que el frente San Juan por Todos (SJxT) lleva como candidatos a gobernador y vice a Sergio Uñac y Cristian Andino y a José Luis Gioja y Fabián Gramajo respectivamente. En Unidos por San Juan (UxSJ), van Marcelo Orrego - Fabián Martín; Marcelo Arancibia - Oscar Marconi; Sergio Vallejos - Federica Mariconda y Eduardo Cáceres - Romina López. En Desarrollo y Libertad, juegan Agustín Ramírez - Eduardo Beatrice, Paola Miers - Carlos Iramain y Yolanda Agüero, quien iba con su hijo Jorge Escobar, pero fue reemplazado por Gastón Briozzo. Por su parte, el Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT) tiene a la dupla Cristian Jurado y Gloria Cimino.

El repaso revela que hay un total de 365 candidatos a intendente entre las cuatro alianzas. Chimbas está en la cima con 33 listas. El número es tan grande, que supera los antecedentes de 1995 y 1999, cuando en ese departamento hubo 29 y 19 postulantes respectivamente. Para la elección de mayo, el podio lo completan Rawson, 29 aspirantes, y 9 de Julio, con 25.

En el desglose de los aspirantes a los sillones municipales, SJxT puso 163, 96 de la subagrupación Vamos San Juan de Uñac y 67 de San Juan Vuelve de Gioja. Por el lado de UxSJ, hay 140 contendientes, de los cuales, 85 son de Cambia San Juan de Orrego, 19 de Juntos de Arancibia, el mismo número del espacio San Juan al Futuro de Cáceres y 17 de Evolución Liberal de Vallejos.

En Desarrollo y Libertad, competirán 52 candidatos a intendente. La subagrupación Desarrollo y Unidad, que encabeza Ramírez, aporta 31 aspirantes, mientras que Rugido de la Libertad, de Miers, sacó a la cancha a 11 postulantes y Libertarios, de Agüero, puso a 10. A su vez, el FIT también colocó 10 candidatos a las jefaturas comunales.

En la oficialización de listas hubo perlitas. En el Tribunal contaron que un ciudadano quería candidatearse en Angaco, pero que no podía hacerlo porque salía en el padrón de Santa Lucía. En su intento, hasta llevó la escritura de un terreno en Angaco y testigos, pero la ley no se lo permite. Además, hubo una joven que no pudo postularse como concejala porque era menor de 21 años, tal cual lo establece la Constitución.