Al definir el nuevo cronograma y cerrar que la elección a Gobernador y Vice se desarrollará el 2 de julio, el Tribunal Electoral Provincial le solicitó al Poder Ejecutivo incrementar el pago para aquellas personas que cumplirán la función de autoridad de mesa. De cumplirse el pedido, el aumento será del 66 por ciento y llegará a los 25 mil pesos, cuando en los comicios del 14 de mayo, dicho valor fue de 15 mil pesos. La suba es considerable y se prevé que tenga impacto en las 3.590 autoridades de mesa (titulares y suplentes) que prestarán función ese día. A ellos, también se les sumarán los delegados escolares, unas 240 personas, para las que el Tribunal también solicitó aumentar el viático y llevarlo de los 20 mil a los 25 mil pesos. De dar el OK, el Ejecutivo deberá desembolsar casi 100 millones de pesos para cubrir los gastos del día de la elección, cuando en mayo calculó poco más de 58 millones para ese rubro. Si bien desde el Gobierno no descartaron cumplir con el pedido, reconocieron que tenían en mente mantener el mismo valor para el viático que se aplicó en mayo porque "habrá pasado un mes y medio entre una elección y otra", dijo el ministro de Gobierno, Alberto Hensel, mientras que aseguró que, el Ejecutivo, "hará todo lo necesario para garantizar que el proceso electoral se lleve adelante de la mejor manera posible".

El valor del viático para cada autoridad de mesa fue uno de los puntos que abordó ayer el TEP sobre la elección del próximo mes, en la que quedó confirmado que, por decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Sergio Uñac no será de la partida. Por ese punto, el mandatario aclaró que Cristian Andino seguirá como candidato a vicegobernador, mientras que resta definir quien lo reemplazará en la postulación para la Gobernación. La subagrupación Vamos San Juan tiene tiempo hasta el martes para definir a un reemplazante y quien suena es el senador y hermano del Gobernador, Rubén Uñac (Ver recuadro). Una vez definido el candidato, dicho postulante debe ser oficializado por el Tribunal.

Un punto clave que definieron las autoridades electorales es que hoy arranca la campaña, por lo que el Ejecutivo deberá acelerar los trámites para distribuir aportes partidarios. Se trata de recursos con el objetivo de colaborar con el financiamiento de los gastos de campaña de las cuatro agrupaciones. Para el 14 de mayo, cada coalición recibió 2 millones de pesos por partido provincial que tenga entre sus filas y 500 mil pesos por los de orden municipal. Además, se estableció un monto de 180 pesos por afiliado. En el caso de los frentes, la cifra final surgió de sumar los adherentes de las fuerzas políticas socias.

Además, la provincia también deberá girar fondos para financiar la impresión de boletas. Sobre esos puntos, Hensel indicó que "en principio, no habría modificaciones sobre el mecanismo que se utilizó para la elección del 14 de mayo". En ese marco, en su momento, se estableció que cada subagrupación recibiera el equivalente a 2,5 pesos por cada categoría electiva por "una vez y media el número de electores del padrón general". Según los cálculos oficiales, ahora, cada subagrupación recibirá un aproximado de 2.300.000 pesos, por lo que el costo total superaría los 22 millones de pesos, ya que son 10 los sectores políticos que estarán en competencia.

Según trascendió, el valor solicitado por el TEP de viático, 25 mil pesos para cada una de las autoridades de mesa, tiene por objetivo competir "con lo que los espacios políticos han estado pagando a personas para que sean fiscales". Es que, según explicaron las fuentes, hay armados que desembolsaban cerca de 20 mil pesos para cumplir la tarea de fiscales, por lo que, dicen, hubo quienes desistieron de ser autoridades de mesa, ya que la responsabilidad es aún mayor. Así, el aumento por viático se presenta como "conveniente".

Votos válidos

Los únicos votos que serán válidos para emitir el sufragio son los que corresponden a la sección de Gobernador y Vicegobernador, ya que el resto de las categorías, como diputados proporcionales y departamentales, intendentes y concejales, fueron electas el 14 de mayo.

> Uñac, la Corte y las candidaturas

En un acto de entrega de nuevas jubilaciones por moratoria, el gobernador Sergio Uñac habló de lo que viene. Ante la consulta de si su hermano, el senador Rubén Uñac, será el candidato a Gobernador, señaló que "no lo sé. Voy a tratar de encontrar el mejor o la mejor candidata para que acompañe a Cristian (Andino) como candidato a vice para que puedan representar este proyecto. Mi candidatura es historia, lo que hoy me interesa es consolidar el proyecto. Donde esté voy a colaborar". Sobre su postulación a una banca en el Senado, respondió que "se verá en su momento". Ante los medios, había indicado que "no aseguro ni tampoco descarto nada" sobre la posibilidad de un cargo nacional. En cuanto a la sentencia de la Corte Suprema, que lo inhabilitó para competir, reiteró que, "como ciudadano y hombre de derecho, voy a acatar el fallo, no lo comparto, tiene una clara interpretación política, es absolutamente discutible, es una sentencia tendenciosa y caprichosa. La corte se atribuye una interpretación que va más allá de la letra de la Constitución, que yo no modifiqué". Además, se refirió al frente opositor. "Hubo gente de acá que llevo la causa allá. A Buenos Aires he ido a pelear. Hay otros que van a buscar aliados para ir ver como interfieren un proceso electoral. Nunca judicialicé ningún hecho de la política".

> Cronograma electoral

Según dispuso ayer el Tribunal Electoral, hoy sábado arranca la campaña electoral de cara a las elecciones del 2 de julio para la categoría de Gobernador y Vice. En el caso de la subagrupación Vamos San Juan, notificada ayer de la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene tiempo hasta el martes 6 de junio para reemplazar a Sergio Uñac en la categoría de Gobernador. Cumplido ese plazo, un día después se notificará del cambio al resto de las agrupaciones y subagrupaciones para que tengan la posibilidad de hacer planteos si lo creen conveniente. Luego, 24 horas después, el TEP emitirá una resolución confirmando al candidato. Entre el 9 y el 11 de junio, quienes compitan deberán presentar los modelos de votos para que sea aprobado por las autoridades electorales, lo que ocurrirá entre el lunes 12 y el martes 13. En esa línea, el cuerpo tendrá dos días para emitir las aprobaciones de las boletas que serán usadas en el cuarto oscuro. A diferencia de la elección pasada, la nueva boleta deberá contener la nueva fecha y, en el caso del modelo de Vamos San Juan, Sergio Uñac podrá aparecer en el modelo en la parte superior, ya que fue oficializado como símbolo de ese sector político.

Sobre los viáticos, el Ejecutivo provincial tendrá tiempo hasta el sábado 10 para fijar el monto.