Los apoderados del frente Unidos por San Juan (UxSJ), que conduce Marcelo Orrego, le pidieron al Tribunal Electoral que impida el "uso electoral" de la Copa Mundial Sub-20 por parte del Gobierno y de la alianza oficialista San Juan por Todos (SJxT), con respecto a la "distribución gratuita" de entradas. El organismo electoral rechazó de plano la presentación al señalar que no se trata de una "denuncia sobre un hecho cierto y actual, sino una hipótesis de razonamiento político", ajeno a su competencia, entre otros fundamentos.

Se trata de la última presentación ante el Tribunal en la previa de la elección del domingo, contienda cuyo camino estuvo cargado de diversos planteos por parte de las agrupaciones. El jueves, los apoderados de UxSJ le solicitaron al organismo, integrado por los cortistas Daniel Olivares Yapur y Adriana García Nieto y el fiscal General Eduardo Quattropani, que "arbitre las medidas necesarias" para "impedir el uso electoral de los partidos de la Copa Mundial Sub-20, a realizarse en la provincia el 20, 23 y 26 de mayo, por parte del Gobierno y la agrupación San Juan por Todos". El planteo apuntó a "la venta de entradas y/o distribución gratuita", como "una acción preventiva de un daño futuro cierto".

No obstante, el organismo le respondió a los representantes legales de la principal coalición opositora que el planteo "constituye, como mínimo, un uso abusivo de la facultad de hacer valer presentaciones ante este Tribunal Electoral, en cuanto no puede escapar, razonablemente, a los apoderados de la agrupación política que lo que prohíbe la Constitución y el Código Electoral es que el Poder Ejecutivo realice propaganda sobre obras de gobierno durante los 15 días previos en cualquier comicio, no teniendo este organismo electoral poder de policía sobre los actos y hechos jurídicos de los poderes provinciales y municipales".

No fue lo único, ya que los miembros del organismo remarcaron que "surge claramente que no se trae ante este Tribunal denuncia sobre un hecho cierto y actual, sino de una hipótesis de razonamiento político, ajeno a su competencia".

El organismo electoral tuvo una cargada agenda, ya que, entre sus resoluciones, avaló la candidatura del gobernador de Sergio Uñac para un nuevo mandato, luego de rechazar las impugnaciones de UxSJ. Además, resolvió la disputa por la utilización de la imagen y los símbolos de Javier Milei entre el frente Desarrollo y Libertad, que consiguió el uso exclusivo, y la subagrupación Evolución Liberal, que integra la principal alianza opositora.